¿Cómo es que la famosa canción de “La Macarena” podría salvarte la vida?

Alguien le encontró una utilidad médica a esta emblemática melodía de los 90

“La macarena”, canción interpretada por el dueto español “Los del Río” es una de las canciones más emblemáticas del siglo XX y sobre todo, de la década de los 90. No hubo nadie en todo el mundo que no la escuchara por lo menos una vez en su vida y que no practicara la coreografía característica de esta melodía.

“La macarena” no solo es un tema bailable y que alegra los días; también, aunque no lo creas, es una herramienta muy útil que puede salvarte la vida.

¿Cómo es esto posible?

Un video difundido en 2013 por un canal de televisión local de Sevilla, España, el cual alguien retomó y ahora es viral, es un spot de salud denominado “Dale ritmo a tu corazón”, el cual muestra cómo se hace un masaje cardíaco y sobre todo, que resulta más efectivo si lo haces al ritmo de “La macarena”.

La historia del video narra cómo un hombre simula sufrir un infarto y cae al suelo. Una mujer, que supuestamente es su vecina, lo encuentra y comienza a darle Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), justamente siguiendo los acordes de la famosa canción.

Aunque pareciera una broma, un estudio comprobó que, efectivamente, hacer RCP al ritmo de “La macarena” mejora la calidad de las compresiones que requiere el masaje, lo cual aumenta la probabilidad de mantener a salvo a la persona que se encuentra en apuros hasta que lleguen los paramédicos a atenderla.