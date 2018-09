5 cosas que debes saber al reemplazar un lavaplatos

Usar un lavaplatos puede ahorrarte unas 230 horas al año en comparación con el lavado y secado a mano, según Energy Star. No es un aparato del que te gustaría prescindir por mucho tiempo si deja de trabajar.

Además de ahorrar tiempo, Energy Star estima que lavar los platos a mano cuesta $431 más en agua y energía que usar un lavaplatos certificado por Energy Star.

Esto es lo que debes saber antes de consultar nuestras calificaciones de los lavaplatos y comenzar a comprar:

La altura varía

Los lavaplatos convencionales están diseñados para un espacio de 24 pulgadas de ancho por 24 pulgadas de profundidad. La altura puede variar, especialmente con los modelos europeos.

“Si se cambió el piso después de que se instalaron los gabinetes, la altura de la cavidad puede haber cambiado”, dice Larry Ciufo, el ingeniero de Consumer Reports que realiza pruebas de lavaplatos. “Los nuevos mostradores también pueden afectar el espacio”.

Qué puedes hacer: mide el espacio con el que debes trabajar, luego verifica en línea o solicita a un vendedor que consulte el manual para ver la altura mínima y máxima del lavaplatos, teniendo en cuenta las patas de nivelación ajustables.

Los tiempos de lavado son más largos

Los estándares federales más estrictos han reducido la cantidad de agua y energía que los lavaplatos pueden usar. Todos los modelos en nuestras pruebas usan entre 4 y 7 galones de agua para lavar una carga de prueba y toman de 90 a 205 minutos usando el ciclo de lavado normal o su equivalente. El modelo GE GDF510PSJSS, $520, gana el primer lugar por el tiempo de lavado más prolongado.

Algunos lavaplatos ahora tienen un ciclo rápido que limpia los platos en una hora o menos. Está hecho para trabajos ligeros o platos no tan sucios, y por lo que hemos visto en nuestro laboratorio, no seca los platos, porque al hacerlo se extendería el tiempo del ciclo.

Qué puedes hacer: Verás los tiempos de lavado en la lista de nuestros lavaplatos y te informaremos la cantidad de agua que usa cada modelo en la página de resumen del lavavajillas.

Los sensores de suciedad ahorran

Un sensor de suciedad mejora la limpieza y la eficiencia ajustando el tiempo de ciclo y el uso de agua al nivel de suciedad de la carga. Si enjuagas los platos antes de ponerlos en el lavaplatos, el sensor determinará que están bastante limpios y reducirá el tiempo de lavado, a veces dejando pedazos de comida pegados a las platos.

Qué puedes hacer: Si bien no es necesario enjuagar los platos de antemano, raspa los alimentos, los huesos, las cáscaras y los palillos de los platos. La mayoría de los lavaplatos en nuestras calificaciones ahora tienen un sensor de suciedad, pero para estar seguro, haz clic en la pestaña Características y especificaciones en las calificaciones para averiguar qué modelos no lo hacen.

El filtro es un factor

El filtro elimina los alimentos que podrían depositarse en los platos limpios. Los filtros de limpiado automático, que muelen los detritus de los alimentos, tienden a ser ruidosos, y solo alrededor de una docena de modelos en nuestras calificaciones tienen este tipo de filtro. El resto tiene un filtro de limpieza manual que debe limpiarse regularmente para evitar malos olores causados por los alimentos que se acumulan en el filtro. Esto toma solo unos minutos.

Qué puedes hacer: para obtener más información sobre los dos tipos de filtros, lee “Por qué el filtro del lavaplatos marca la diferencia”. Y al revisar nuestras calificaciones, descubre qué tipo de filtro tiene un modelo en la sección Características y especificaciones.

Los precios varían ampliamente

Los lavaplatos que compramos y probamos cuestan entre $ 245 y $ 2,200. Algunos son excelentes para limpiar y secar, y otros son decepcionantes. El precio no necesariamente determina el rendimiento general, pero los lavaplatos de menos de $500 suelen ser más ruidosos.

Qué puedes hacer: dado que hay más de 100 modelos en nuestras calificaciones, utiliza el filtro de precios para concentrarte en los modelos dentro de tu presupuesto.

Elegir un lavaplatos ahora es más fácil

El rendimiento es muy importante y la fiabilidad de la marca también importa.

Nuestra calificación de confiabilidad pronosticada estima la probabilidad de que los modelos recién comprados de una marca determinada se descompongan dentro de los primeros 5 años. Nuestra calificación de satisfacción del propietario refleja la proporción de miembros de CR que es muy probable que recomienden el lavaplatos que compraron.

Los datos provienen de nuestra encuesta de las experiencias de los miembros de CR con 74,880 lavaplatos comprados entre 2007 y 2017 y no cubiertos por un contrato de servicio.

Para que te resulte más fácil encontrar el mejor lavaplatos según tu presupuesto, ahora combinamos los resultados de las pruebas de laboratorio, la confiabilidad prevista y la satisfacción del propietario en un único puntaje general, que encontrarás en nuestras calificaciones de los lavaplatos.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.