Chiquis Rivera se viraliza en Instagram con su chamarra: “Mexico is the shit”

La hija de Jenny Rivera comparte el mensaje que encierra la creación de Anuar Layón y se muestra orgullosa previo a la celebración de independencia del país azteca

El 16 de septiembre se celebra el día de la independencia en México, y Chiquis Rivera desde ya se une a las festividades con un mensaje clarísimo en su cuenta de Instagram: “MexiCANa! #Orgullo #MexicoIstheSHIT #Independencia #GraciasBaby #ElBaby @soyezra #FashionByChiquis #Mexico #16deSeptiembre“.

Cabe señalar que la chaqueta o chamarra y el mensaje en la espalda con el que Chiquis pretende celebrar a su país –México– generó mucha polémica desde el momento en el que nació, ya que no a todos les pareció idóneo el mensaje “Mexico is the shit“.

Su creador Anuar Layón hace un año explicó la razón del mensaje, en donde manifestó lo siguiente: “Esto no es una chamarra, es una declaración, una oportunidad para recordar al mundo que México es grande y que todo lo hecho en México está bien hecho. Es un homenaje a todos aquellos mexicanos que están cambiando la cultura global con sus hermosos corazones y mentes brillantes. Es una manera de mostrar que somos muchos y que estamos juntos elevando los estándares y recordando al mundo que nuestra voz importa. “Mexico is the shit” es una comunidad, un sistema de apoyo y un movimiento que inspira amor, respeto y confianza”.

El hecho de que la hija de Jenni Rivera ahora aparezca con esta chamarra demuestra que ella está de acuerdo con esta visión de su México “lindo y querido”.