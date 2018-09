Nudista protesta frente al NY Times pidiendo auxilio por crisis en Venezuela

Ese periódico ha cuestionado estos días las supuestas intenciones del gobierno deTrump de promover la salida del mandatario Nicolás Maduro

Un ciudadano no identificado, aparentemente venezolano, se quitó la ropa ayer frente a la sede del diario The New York Times.

Portaba una pancarta donde se leía “SOS Venezuela” por un lado, y por el otro la frase en inglés: “Venezuela se está desangrando hasta la muerte. ¡Necesitamos una invasión!”.

La protesta generó diversas reacciones de apoyo en las redes sociales y se realizó en el marco de la crisis de derechos humanos, exilio, hiperinflación y escasez que atraviesa Venezuela, y las recientes publicaciones de ese periódico, el más importante de EEUU, cuestionando las supuestas intenciones del gobierno de Donald Trump de promover la salida del mandatario Nicolás Maduro.

No se sabe si el manifestante solitario fue detenido por la policía y/o recibido por el diario neoyorquino.

En las redes, @SurielOpina calificó a The New York Times como el “enemigo #1 de los venezolanos”. “Ese medio defiende la dictadura de @NicolasMaduro, por eso, pidió a @realDonaldTrump que no libere militarmente a Venezuela. Ante eso, un venezolano en EE.UU., se desnudó en la puerta de NYT para pedir ayudar para su pueblo”, publicó en su cuenta.

“El New York Times ejerce una influencia decisiva en la opinión pública estadounidense. Embestir la línea dura de la administración Trump ante el genocidio en Venezuela; (…) sugerir que el rescate de la libertad debe pasar indiscutiblemente por otras rondas de diálogo, negociación o burocratismo diplomático —todos procesos ya fracasados, gastados y rechazados por la sociedad venezolana—; o ceder a ese patético maniqueísmo en el que todas las intervenciones son inaceptables; no contribuye con la causa por la libertad de Venezuela. En cambio, se convierten en expresiones de complicidad con la devastación de un país”, afirmó el comentarista Orlando Avendaño en PanAm Post.

En Madrid, el diario ABC había publicado previamente, el 10 de septiembre, una nota titulada “Un topo del Departamento de Estado torpedea la política de mano dura de Trump con Venezuela”, que ha sido apoyada por senadores como Marco Rubio.

Venezolano se desnudó frente al New York Times para pedir ayuda a Venezuela #SosVenezuela. Debería hacerse a nivel mundia a ver si terminamos de llamar la atención de toda la comunidad internacional ante la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela 14/09/2018 #NYTimes pic.twitter.com/xw9JbuI6rb — JörgMetzgerLozano (@InfoPeriodista) September 14, 2018