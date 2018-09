La última “fake news” sobre Malia Obama

Según reportaron Malia Obama había sido suspendida de Harvard por comentarios racistas

Nuevamente Malia Obama vuelve a ser el blanco de las noticias falsas de portales de derecha.

Según el portal de noticias News Break la hija mayor del presidente Barack Obama, Malia fue suspendida de Harvard después de haber escrito un artículo de opinión en contra de la raza blanca.

El portal dijo que según Breitbart News, Malia Obama había escrito un artículo de opinión racista, en contra de la raza blanca y de John McCain por lo cual se había decidido suspenderla de Harvard, hechos que no son reales ni mucho menos reportados por Breitbart News.

Pero en lugar de vincularse a Breitbart o una fuente de noticias real, la historia de News Break lleva al lector al portal America’s Last Line of Defense, que opera bajo varias URL y claramente se define como “sátira”, escribiendo historias falsas como como “Aquí hay pruebas de que Trump ayudó a los sobrevivientes del 9/11 para el rescate” y “los demócratas desviaron $50 millones de dólares ICE a FEMA, perjudicando la seguridad fronteriza”.

Si bien el portal La última línea de defensa de Estados Unidos (ALLD) deja claro que su sitio genera noticias falsas y satíricas, News Break, que vincula y difumina con frecuencia a ALLD no lo hace. De hecho, News Break reporta principalmente noticias reales de fuentes como Reuters, The Washington Post, AP, etc.

Esta no es la primera vez que circulan noticas falsas que afirman que Sasha o Malia Obama han sido expulsados ​​de sus respectivos colegios. Noticias que han sido rápidamente verificadas como falsas por portales como Politifact y Snopes, que se dedican a identificar este tipo de “fake news”.