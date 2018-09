Alec Baldwin asegura que Justin Bieber sí se casó con su sobrina Hailey

El clásico tío indiscreto

El actor Alec Baldwin no ha tenido reparo alguno en aprovechar su presencia en la ceremonia de entrega de los premios Emmy, la cual tuvo lugar en el Microsoft Theater de Los Ángeles en la noche de ayer lunes, para revelar que su sobrina Hailey Baldwin y su entonces prometido, el afamado Justin Bieber, contrajeron matrimonio el jueves de la semana pasada en una oficina del registro civil situada en la ciudad de Nueva York.

“Simplemente se fueron para allá, se casaron y la verdad es que no tengo mucha idea de lo que ha ocurrido. Le escribo [a Hailey] mensajes de texto de vez en cuando y a él solo le he visto una vez”, ha asegurado el astro de Hollywood al portal de noticias ‘Entertainment Tonight’ -con total naturalidad y quizá sin percatarse del impacto que tendrían sus declaraciones- a su paso por la alfombra roja del evento.

Por si eso no fuera suficiente, el veterano intérprete también se ha animado a ofrecer algún que otro consejo a la pareja de recién casados para asegurarse de que ambos le sacan el máximo partido a su unión y, por supuesto, al resto de la vida que ahora se disponen a compartir.

“Cuando te casas, bueno, quiero decir que creo que todo irá mucho mejor si las dos partes hacen todo lo posible por pasar tiempo juntos. Es importante organizar tu agenda de trabajo de forma que puedas estar más en casa con los tuyos, tomar todas esas decisiones en función de las necesidades familiares”, ha aseverado en la misma conversación el orgulloso marido de Hilaria Thomas, la instructora de yoga mallorquina con la que tiene a cuatro de sus hijos.

Resulta cuando menos curioso que el tío de la novia haya sido el encargado de hacer público el cambio de estado civil de la afamada pareja, habida cuenta de que el propio Alec se ha negado en redondo a mantener la habitual conversación de “hombre a hombre” con Justin y ha señalado que ese importante “trabajo” le corresponde al padre de Hailey, quien no deja de ser su hermano Stephen Baldwin.

“Este no es mi trabajo. Ella tiene un padre y estoy seguro de que ya ha intercambiado algunos párrafos de sabiduría con quien corresponda, así que no estoy preocupado en ese sentido”, ha bromeado en la misma conversación.

Pocas horas después de que Justin Bieber y Hailey Baldwin se dejaran ver saliendo del edificio público donde habrían sellado oficialmente su historia de amor -supuestamente solo acudieron para que les fuera expedida la licencia matrimonial-, en un momento en que los rumores sobre el hipotético enlace alcanzaban su mayor grado de intensidad, la modelo recurría precisamente a sus redes sociales para desmentir tajantemente tales conjeturas.

“Entiendo de dónde vienen estas habladurías, pero no, todavía no me he casado”, escribía la maniquí en su perfil de Instagram.