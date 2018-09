Trump adelanta que firmará más acciones ejecutivas sobre inmigración

Se desconoce qué medidas firmará Trump pero, de cara a los comicios legislativos de noviembre próximo, el mandatario ha retomado ante su base su retórica contra la inmigración ilegal.

WASHINGTON— A unas siete semanas de los comicios legislativos, el presidente Donald Trump sugirió este miércoles que pronto firmará más acciones ejecutivas relacionadas con inmigración, pero ni sus propios asesores saben de qué se tratan.

En entrevista con “Hill.TV” en el Despacho Oval, difundida hoy, Trump dijo que en las próximas dos semanas tomará medidas relacionadas con inmigración que “impresionarán mucho” al electorado.

Durante la entrevista de 45 minutos, grabada ayer, el mandatario no ofreció detalles sobre cuáles serían esas acciones, y varios asesores de alto rango le dijeron al medio que desconocen cuáles son las intenciones de Trump.

Desde que asumió el poder en enero de 2017, Trump ha insistido en que el Congreso le apruebe unos $25,000 millones para la construcción de un muro fronterizo y el reforzamiento de la vigilancia en la zona y de las leyes migratorias al interior del país.

El lunes pasado, la Administración Trump anunció que en 2019 reducirá el número de refugiados admitidos al país a 30,000 -un histórico descenso, y 15,000 menos que en el año fiscal 2018- pero, ante las reacciones de legisladores y grupos cívicos dentro y fuera del país, ahora sugiere que el asunto dependerá del Congreso.

La Administración Trump también mantiene una fuerte campaña de presión ante el Congreso para que modifique el llamado “Acuerdo Flores” de 1997, para así facilitar la detención prolongada de niños con sus padres mientras se resuelven sus casos.

Según Trump, los demócratas hacen lo imposible por impedir que él cumpla con la promesa electoral del muro fronterizo, y por ello consideró que es necesario consolidar la mayoría republicana en ambas cámaras del Congreso en noviembre próximo.

“Toda la vida demócrata es tratar de asegurar que no tenemos un muro, no porque no lo necesitemos, porque sí (lo necesitamos). Sino porque esa fue una promesa que yo hice, y ellos quieren asegurar que no cumplo con esa promesa”, se quejó Trump.

No es la primera vez que Trump acusa a la minoría demócrata en el Congreso de bloquear su agenda. Ayer mismo, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente polaco, Andrzej Duda, repitió que la agenda de la oposición sólo es “obstruccionismo”.

En las últimas semanas, durante mitines políticos a favor de candidatos conservadores, Trump ha alentado a su base a que salga a votar el próximo 6 de noviembre para garantizar que el Congreso permanezca en manos republicanas.

En el Senado, se requiere un mínimo de 60 votos para aprobar leyes y en la actualidad los republicanos controlan el órgano legislativo con apenas 51 escaños.

En la entrevista difundida hoy, Trump renovó su exigencia de que el Senado elimine un reglamento parlamentario que permite a la minoría bloquear ciertas legislaciones si éstas no logran 60 votos.

Según encuestas de opinión, los demócratas tienen altas probabilidades de recuperar el control de la Cámara de Representantes, aunque las proyecciones también indican que los republicanos podrían quedarse con el control del Senado, aunque en números reducidos.