Lo que los padres deberían saber sobre la vacuna contra la influenza en aerosol nasal

La vacuna contra la influenza en aerosol nasal, FluMist Quadrivalent, está de vuelta en la lista de opciones para la protección contra la influenza de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) por primera vez desde la temporada de influenza 2015-2016. Pero, es probable que no sea la primera opción para tus hijos este año, al menos de acuerdo con las nuevas directrices de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP).

Los CDC recomendaron no usar el aerosol nasal en las dos últimas temporadas de influenza porque parecía ser menos efectivo que la vacuna contra la influenza en niños, la población en la que se utilizó anteriormente. (Está aprobado para personas entre 2 y 49 años de edad, con la excepción de niños con afecciones médicas subyacentes, mujeres embarazadas personas con sistemas inmunes debilitados y otros grupos diversos).

Últimamente, el fabricante del aerosol nasal presentó datos que sugieren que una nueva formulación puede proteger contra la influenza tan bien como la vacuna, según los CDC.

Pero, si bien la evidencia a partir de las pruebas de laboratorio es prometedora, aún no hay pruebas reales de eso, según el grupo de pediatría.

“Simplemente no sabemos cuál será la eficacia de la vacuna durante la próxima temporada de influenza, especialmente contra la cepa de influenza A, H1N1”, dice Hank Bernstein, DO, miembro del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC (ACIP, en inglés) y miembro ex officio del Comité sobre Enfermedades Infecciosas de la AAP.

Es por eso que la AAP recomienda la vacuna contra la influenza como la primera opción para niños y dice que se debe considerar la vacuna contra la influenza en aerosol nasal solo como respaldo, por ejemplo, para los niños que tengan mucho miedo o aprensión a las agujas. Los CDC no recomiendan una forma de vacuna sobre la otra para niños o adultos.

AstraZeneca, el fabricante del aerosol nasal, dice en un comunicado enviado por correo electrónico que “considera que FluMist Quadrivalent sigue brindando una opción importante para la vacunación contra la influenza en los Estados Unidos, y respetamos el papel de los CDC, el ACIP y la AAP en la protección y el avance de la salud pública. Alentamos a los pacientes a que hablen con sus proveedores de atención médica para determinar la opción de vacunación contra la influenza adecuada para ellos o sus familias”.

Aquí te presentamos más información sobre la vacuna contra la influenza en aerosol nasal y la inyección contra la influenza.

Vacuna en aerosol nasal, explicada

El aerosol nasal, que apareció por primera vez en 2003, usa virus de la influenza vivo debilitado o atenuado. Estos virus vivos no pueden infectarte, pero pueden “enseñarle” al sistema inmune a reconocer y combatir el virus de la influenza, en caso de que te topes con este. (La inyección contra la influenza funciona de manera similar pero no usa virus vivos).

“La vacuna en aerosol nasal funcionó de maravilla durante varios años”, dice Bernstein.

Incluso se recomendó como el método preferido de vacunación para los niños de 2 a 8 años en la temporada de influenza 2014 a 2015, dado que la evidencia sugirió que podría ser aún más efectivo para ellos que una inyección. En ese momento, en el caso de los adultos, parecía funcionar tan bien como la inyección contra la influenza, dice William Schaffner, MD, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville y miembro del grupo de trabajo sobre la vacuna contra la influenza del ACIP.

Sin embargo, en investigaciones posteriores se encontró que el aerosol nasal no fue tan eficaz en los niños como se pensó inicialmente. “En los últimos años, entre 2013 y 2016, el virus vivo atenuado de la influenza no tuvo el mismo efecto que la inyección contra la influenza”, dice Bernstein.

En particular, el aerosol nasal parecía menos efectivo que la inyección contra el H1N1, la cepa de la influenza tipo A que causó la pandemia de influenza de 2009 a 2010 (pero no la gripe grave del año pasado).

Para esta próxima temporada de influenza, el fabricante desarrolló una nueva fórmula para la parte de la vacuna en aerosol nasal que se dirige al H1N1. Y los CDC decidieron que la evidencia, a partir de pruebas de laboratorio, fue lo suficientemente sólida como para agregar nuevamente la vacuna a su lista de opciones recomendadas este año.

¿Qué debes hacer?

¿Qué tanta importancia tendrá elegir la vacuna en aerosol nasal o la inyección para la próxima temporada de influenza? Si bien Schaffner dice que la protección del aerosol nasal contra el H1N1 es aún incierta, los CDC señalan que la evidencia indica que el aerosol proporcionará un nivel de protección similar al de inyección contra la influenza B y la cepa H3N2 de la influenza A, la cepa que causó estragos el año pasado.

Por supuesto, aún no sabemos qué cepas de influenza tienen más probabilidades de circular este año. (Todas las vacunas contra la influenza brindan protección contra 3 o cuatro cepas de influenza). (El aerosol nasal protege contra 4 de ellas).

La recomendación de la AAP de que la vacuna contra la influenza debería ser la principal opción de vacuna está destinada a aplicarse únicamente a los niños. Pero si tus hijos, o tú, quieren evitar que los vacunen contra la influenza por temor a las agujas, pueden optar por el aerosol nasal, según los expertos.

Lo más importante que debes recordar es que todas las personas de 6 meses en adelante deben recibir una vacuna contra la influenza en una forma adecuada, de acuerdo con los funcionarios de salud pública. La influenza del año pasado causó un número récord de muertes de niños, según los CDC, y la mayoría de los niños que mueren de influenza no están vacunados.

Es aconsejable vacunarse a fines de octubre, antes de que la influenza comience a circular de manera extensa (aunque no es demasiado tarde vacunarse más adelante en la temporada).

Finalmente, ten en cuenta que cualquiera que sea la vacuna que elijas, los niños de entre 6 meses y 8 años que nunca se hayan vacunado contra la influenza, o que solo han recibido una dosis en una temporada anterior, necesitarán 2 dosis de la vacuna contra la influenza (o aerosol nasal) esta temporada, espaciadas con 4 semanas de diferencia.

