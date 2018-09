Ni la realeza, ni la distancia, han mermado la amistad entre Meghan Markle y Serena Williams

Se 'textean' como dos adolescentes

Cuando Meghan Markle, la duquesa de Sussex, se mudó a Londres para apostar por su futuro junto al príncipe Enrique y preparar su enlace del pasado mayo, se especuló largo y tendido sobre la forma en que había tenido que cortar lazos con su antigua vida y con algunas de las personas que formaban parte de ella.

En concreto, parte de su familia paterna -la misma que no ha parado de darle quebraderos de cabeza en forma de exclusivas en los últimos meses- aseguró que no tenía ninguna manera de contactar con ella, unas afirmaciones que parecían verse respaldadas por el hecho de que su compañero de reparto Patrick J. Adams -su antiguo interés amoroso en la serie ‘Suits’- reconociera poco después que él ya no tenía su número de teléfono pese a que estaba invitado a la boda real, aunque en su caso no le guardaba ningún rencor por ello.

Por otra parte, otros de sus amigos -encabezados por la actriz Priyanka Chopra– han tratado de restar importancia a esos comentarios asegurando que ellos sí siguen hablando con Meghan independientemente de su cambio de estatus -de estrella de la pequeña pantalla a royal- para desmentir que se haya podido aislar del mundo.

Ahora Serena Williams, otra de las ‘bff’ más famosas de la duquesa, ha insistido en que ese es el caso y que a día de hoy ella sigue pudiendo intercambiar mensajes con su amiga como antes de que entrara a formar parte de la monarquía británica.

“Esta mañana estuvimos mandándonos mensajes. Nos conocemos desde hace tiempo, pero últimamente nos hemos apoyado mucho la una a la otra”, ha comentado la deportista en una entrevista en el programa australiano ‘The Project’, durante la que ha insistido una vez más en que Meghan ha supuesto una inyección de modernidad y diversidad para los Windsor.

“Personalmente, en su boda tuve la sensación de que estaba viendo un momento histórico desarrollándose ante mis ojos. Me parece que en unos años, cuando recuerde ese día, será como parte de la historia. Será algo que nadie olvidará. Todo el servicio fue maravilloso pero, lo más importante, lo único que a mí me importaba, era que mi amiga fuera feliz, y ese fue el caso”, ha apuntado la tenista, que fue una de las primeras en felicitar vía Twitter a ‘Meg’ por el lanzamiento de ‘Together: Our Community Cookbook’, un libro de recetas que ha ayudado a crear Meghan para recaudar fondos para una cocina comunitaria dedicada a quienes perdieron su hogar en el incendio de la torre Grenfell.