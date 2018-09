Borja Voces y un sueño hecho realidad: Cambiar vidas

"Me hace feliz sentir que estamos haciendo la diferencia, incluso con otros canales que no tienen algo así"

Desde que desembarcó en Estados Unidos, y fue contratado en Univision, el crecimiento de Borja Voces ha sido constante. Sin embargo, el joven periodista español no se conforma con su segmento ‘Secreto a Voces’ en ‘Primero Impacto’, ni con ser el presentador de Noticias Edición Digital, o haber conducido ‘Premios Juventud’, él quiere más.

¿Más programas? ¿más reconocimiento?… No, su sueño es otro ayudar y gracias al éxito de historias como la de Angel Gabriel a quien le consiguió prótesis para que pueda soñar con que aun tiene brazos, Borja pudo comenzar a concretar esa ilusión con un nuevo segmento: ‘Voces de Esperanza’.

Desde este nuevo espacio, con el apoyo de sus jefes y un presupuesto para llevarlo a cabo, Borja sigue con su misión de aportar su granito de arena para transformar vidas. En exclusiva, hablamos con el periodista español que nos cuenta cómo se siente con este nuevo logro.

Pregunta: ¿Cómo podrías definir ‘Voces de Esperanza’?

Borja Voces: Como un punto de encuentro de gente buena. Cuando llegué a casa de Angel Gabriel vi la diferencia de cuando estuve hace 8 meses. Una casa donde había un silencio rotundo, solamente se escuchaban los llantos de una madre desesperada que pedía que la ayudaran con su hijo. Las lágrimas de ese niño que solamente recordaba, que cuando era más pequeño e iba por las calles, la gente le decía: mátenlo porque no van a hacer nada con él…

8 meses después su casa estaba llena de periodistas de diferentes partes del mundo para presenciar ese momento tan especial, personas que desinteresadamente, como esos niños de la Universidad de 19 años que vieron la historia y le construyeron, estos bracitos para sus muñoncitos, para que pudiera comer, hacer más cosas… Cuando llegué fue eso: vi una reunión de gente buena.

Los jóvenes con el DACA están con miedo de que los deporten , el mundo está más agresivo que nunca, el presidente Trump cada vez su mensaje es más extremista, se nos denigra más y creo que es el momento de que Univision, de que ‘Primer Impacto’, nos de ese espacio para cambiar vida, de qué trata nuestra profesión si no es para ayudar.

P: ¿Te costó convencer a los ejecutivos que te dieran un espacio y un presupuesto para un segmento donde no se contaran noticias malas, sino buenas?

B.V.: No me costó nada, me sorprendo todavía que no exista un espacio así… Estamos inundados de llamados de gente buena que quiere ayudar, que los colman de regalos, de ropa, de pañales, de dinero. La gente más necesitada es la que más dona. Y lo más importante es la audiencia que lo respalda. La historia de Angel Gabruel fue la más vista en Univision Noticias digital, y el primer reportaje del niño tiene más de un millón y medio de vistas. Entonces, si tenemos respuesta del público, tenemos respuesta de Univision, por qué no hacer de esto un espacio, ¿por qué no utilizar un tiempo de nuestra programación para cambiar la vida de alguien?…

P: ¿Qué crees que tienes para lograr esta respuesta inmediata de ayuda, que no han tenido otros presentadores?

B.V.: No sé, lo único que puedo contestar es que las cosas que hago, las hago con el corazón. Hago esto porque me sale, porque siento que lo tengo que hacer… Somos un camarógrafo y yo, y luego una productora que cuando llego me ayude con los temas de papeles, Ivys Menéndez, que es otro ángel que se sienta conmigo y le da forma al guión, y lo hacemos porque tenemos esa necesidad de ayudar. Si todo el día estamos escribiendo de suicidio, de dos niñas que se halan el pelo, que se drogan en la calle. Me hace feliz sentir que estamos haciendo la diferencia, incluso con otros canales que no tienen algo así.

P: ¿Qué pasa cuando terminas una historia con final feliz, y te encuentras solo frente a todo lo que viviste?

B.V.: Hablaba con mi mamá, quien se emociona por todo esto y le decía: “Es que ustedes me dieron una infancia y una adolescencia tan maravillosa que siento como que me parece injusto que alguien no tenga las mismas oportunidades, simplemente por haber nacido en una zona u otra”… Siento que esa persona podría haber sido yo o mi hermano o una persona que quiera. Que un niño haya nacido sin extremidades no es su culpa, y además vez que tiene una capacidad fuera de lo normal, que está tocado por una varita, y sientes que ese niño puede hacer algo bueno por el futuro, es algo que tienes que hacer como ser humano. Yo simplemente cuento la historia, no es que sea ‘wow’, son las historias, son cómo ellos las cuentas, y no puedes girar la cabeza.

P: ¿Haz sentido frustración?

B.V.: Hay algo que me molesta mucho de la gente cuando cuentas historias y dicen: “Uy, esto a mi pueblo hay a patadas”… Entonces comencemos a cambiar la historia, si dices esto entonces ayuda a los niños de tu pueblo. Cada vez más el individualismo se hace presente, y en nuestra profesión la cantidad de egos y envidias… Cambia eso por hacer algo bueno, deja una huella, para que te recuerden. Tocar corazones para que entre nosotros nos ayudemos.

P: ¿Cómo hacen para elegir las historias?

B.V.: Eso es lo más complicado porque puedo sentir la desesperación de muchas madres que piden ayuda, de casos que son muy duros. Generalmente elegimos los casos que nuestra ayuda puede representar mayor diferencia al niño… Son casos que son sacados como de una película, cómo es posible que tanta desdicha se haya juntado en un caso.