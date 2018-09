Organización civil ofrece una conferencia motivacional para repatriados en México

Motivar a quienes al ser repatriados perdieron sus negocios y sus bienes, es el propósito de estas charlas con repatriados

MÉXICO.- Poco antes de llegar a la sede de New Comienzos, la organización de repatriados que organizó una plática motivacional para levantar el ánimo en la comunidad, Luis Antonio Treviño, de 24 años, no era otra cosa que un mar de dudas; después de escuchar a Patrick Diamond, su rostro parecía más relajado y la mente más despejada.

Voy a poner una empresa de paneles solares- dijo al cerrar la puerta del salón donde Diamond daba su conferencia magistral para un grupo de alrededor de 25 repatriados.

No era cualquier charla de empatía de un estadounidense que se opone a las políticas antiinmigrantes de su presidente Donald Trump y quiere ayudar, sino el discurso motivacional de una persona que, a pesar de tener documentos en EEUU y ser un blanco anglosajón , también se quedó sin nada en su país.

Patrick Diamond retó al auditorio durante la plática motivacional en la sede de New Comienzos: “Levanten la mano quienes hayan perdido todo de un día para otro“.

Poco a poco se levantaron dos, tres, cuatro brazos y Diamond continúa: “Yo perdí todo: mi empresa (de reclutamiento laboral para gays y lesbianas), mi casa, mi trabajo y fui a la cárcel, pero con el tiempo me di cuenta que eso no era lo peor que me había sucedido”.

Los presentes se quedaron callados, ¿qué más bajo se puede caer?, se preguntó para sí el joven Treviño quien dejó atrás toda una vida desde su temprana niñez y de pronto llegó a una ciudad desconocida, violenta como es Xalapa, en Veracruz, donde sólo encontró empleo como vigilante de un colegio de bachilleres.

Luis Antonio Treviño quiere poner una empresa de paneles solares. “Lo peor que puede pasar es que se pierda la autoestima y la seguridad” -acota Diamond-. “Eso no lo podemos permitir y para eso estoy aquí: para compartirles la manera en que yo empecé otra vez de cero.”

De acuerdo con una encuesta realizada por el Colegio de la Frontera Norte en 2013 al momento de ser devueltos a México el 16% de los repatriados tenía síntomas significativos de depresión y ansiedad, lo que en números representaban alrededor de 9,000 personas trimestralmente que, al momento de ser repatriadas, requerían atención.

Eduardo Campos, de 35 años, fue uno de ellos y por ello escuchó atento al “gringo” porque hace tiempo que quiere empujar su negocio de organización de eventos masivos, como lo quiso hacer en Estados Unidos hasta que se metió en líos de pandillas y drogas y “lo echaron pa trás” como a tantos: sólo en lo que va del año suman 123,600 según cifras oficiales.

“Los deportados tienen muchas habilidades tanto como problemas con su autoestima por haber perdido su vida de un día a otro pero eso se recupera: yo también perdí todo por depresión, drogas y malas decisiones y hasta fui a la cárcel, pero se puede salir de lo más profundo más fuerte y con más seguridad”, continuó Diamond.

A Israel Concha, fundador de New Comienzos se le ilumina el rostro: hace rato que buscan ,sin apoyo del gobierno, hacer sus propios proyectos. “Claro que podemos haceros solos, ¿por qué no?”

La respuesta viene con una fórmula de Diamond al micrófono: “A un pensamiento positivo viene un sentimiento, acciones, logros y de eso saben mucho: sólo hay que insistir otra vez”.

Todos aplauden y se sienten mejor pero saben que su lucha contra la nostalgia, la tristeza y el desarraigo es diaria y para siempre.