Brad Pitt envuelto en fuerte escándalo legal, y ni Jennifer Aniston podrá ayudarlo

Parece que este 2018 ha sido el año más difícil para el reconocido actor de Hollywood

Brad Pitt enfrenta otro golpe legal en su vida. Esta vez, el problema viene de la mano de su fundación Make it Right, que tiene demandas por las casas que construyeron tras el paso del huracán Katrina. Se trata de dos familias, que alegan que las viviendas fueron construidas de manera deficiente.

Según el abogado Ron Austin, representante de los residentes, los hogares de sus clientes se están deteriorando rápidamente, mientras que los dueños deben seguir pagando créditos hipotecarios por propiedades que pierden su valor día a día.

“Teniendo en cuenta los problemas con los que nos encontramos hoy, Make it Right ha presentado una demanda legal contra el arquitecto contratado para realizar el trabajo, John Williams, y su firma“, dice un comunicado de la fundación, difundido por la revista People. En él, aseguran que con el dinero que ganen en el juicio repararán las casas que han tenido problemas. “Seguiremos trabajando pro-activamente con los dueños, y por el momento no haremos más comentarios sobre el caso“.

Entre los problemas que tienen las casas, se encuentra la humedad, hongos causados por agua estancada, poca ventilación, y problemas estructurales, eléctricos y de plomería. También se han encontrado maderas podridas en las estructuras.

En la demanda, el abogado alega que la fundación conocía el estado de los materiales utilizados, pero que nunca le comunicaron a los habitantes de estos defectos. En su lugar, optaron por enviar ingenieros para inspeccionar las casas, pero los informes nunca fueron difundidos.