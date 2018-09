Comentario de Trump sobre acusadora de Kavanaugh es un desastre para los republicanos

Las palabras de Donald Trump vuelven a jugarle una muy mala pasada ante la opinión pública en medio del escándalo de acusaciones sexuales en contra de Brett Kavanaugh.

El presidente Trump que ha sido acusado por más de diez mujeres de acoso sexual desestimó la acusación de Deborah Ramirez contra el candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh porque la mujer estaba “totalmente ebria y desordenada” durante el presunto asalto.

De inmediato las redes sociales fustigaron a Trump y a los repubicanos por apelar, como en el pasado, a decir que mujeres que denuncian acoso sexual en contra sus integrantes son mentirosas.

“Los demócratas son un engaño. Ellos lo saben. Saben que esto es un engaño”, dijo el presidente a los periodistas después de su discurso ante la ONU este martes. “La segunda acusadora ni siquiera sabe, ella piensa que tal vez podría haber sido él, tal vez no. Ella admite que estaba borracha”.

In which the President of the United States suggests that a woman who has been drinking cannot be sexually assaulted. pic.twitter.com/072B8HM7ov

— Judd Legum (@JuddLegum) September 25, 2018