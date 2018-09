Por qué Jason Momoa es el Aquaman ideal

James Wan, director de Aquaman, nos revela cómo construyó el personaje basándose en la personalidad del actor hawaiano

James Wan no eligió a Jason Momoa para su última película. El musculoso actor es Aquaman desde “Justice League”, mucho antes de que Wan supiera que iba a dirigir este film de DC Comics y Warner Bros. Pero el director de “Saw”, “The Conjuring” y “Furious 7” tiene claro que Momoa es la persona ideal para interpretar al superhéroe acuático que llegará de nuevo a los cines el 21 de diciembre.

“No puedo esperar más a que la gente vea de lo que Jason es capaz fuera de Game of Thrones”, nos comentó Wan de su estrella durante una visita a su sala de edición en Los Ángeles en los estudios de WB. “Cuando lo conocí me sorprendió mucho lo divertido y bobo que puede ser. Me gustó mucho, es encantador. Así que le dije: voy a escribir esto para traer más de tu personalidad al personaje. Tratamos de aprovechar las fortalezas de Jason y dejarle ser él mismo, ser libre”.

“Arthur [Curry, Aquaman] es mitad de Atlantis, mitad habitante de la superficie, así que no siente que pertenezca a ninguno de los dos mundos, no se siente aceptado. Para Jason, crecer en Hawaii luciendo como luce, y luego mudarse al Midwest… tampoco encajaba del todo en ninguno de esos dos mundos”, explica Wan sobre el paralelismo entre Momoa y su personaje.

“Así que para nosotros era importante destacar que el personaje que siente que no pertenece a ninguno de los dos mundos acaba dándose cuenta de que en realidad tiene lo mejor de ambos mundos. Creo que para chicos que pertenecen a una familia mixta es muy bueno ver a superhéroe así”, añade.

Loading the player...

“Muchas veces he visto que lo que hace a los actores ser muy buenos es quién son realmente. Como director tienes que buscar un balance y no tratar de suprimir eso. Aquí estoy llevando a la audiencia a un mundo tan ficticio y desmesurado que es bueno tener a una persona que te baja a lo que conocemos. Eso es lo que hace Jason. Su naturaleza dudebro es lo que hace que la gente diga: ‘Conozco a ese tipo’”, comenta Wan. [El año pasado Momoa nos confesó que no iba permitir que la fama arruinara su vida].

“Los hombres no vemos a Jason Momoa y nos identificamos con él, pero sí con su personalidad y su personaje”, añade.

“Una de las cosas más interesantes de este personaje es que es Jason Momoa en muchos aspectos. Ha sido una delicia trabajar con una estrella de cine emergente que pueda llegar a ser tan grande como él es”, concluye.

· Más sobre Aquaman