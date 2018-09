Galilea Montijo causó controversia al confesar cuándo fue que ‘perdió su virginidad’

La conductora del programa 'Hoy', el matutino de Televisa, siempre se ha caracterizado por ser abierta a la hora de hablar de su vida íntima

Durante una íntima entrevista con Gloria Trevi, Galilea Montijo confesó cuándo fue su primera vez, y como era de esperarse las palabras de la conductora mexicana han causado entre furor y controversia.

Sí bien es cierto Galilea nunca ha pretendido tener una imagen “pulcra”, no ha todos parece haberles sentado bien saber cuándo fue que ella “perdió su virginidad”, pero haciendo gala de su afán honesto ante las cámaras Galilea Montijo dijo: “Tenía 16 años, ya mayorcita”.

A lo anterior la conductora del programa matutino Hoy añadió: “¿y qué crees?, años después me lo encuentro en un antro -discoteca- (y lo saludé): ‘Hola, ¿cómo estás?, ¿te acuerdas?”, (él respondió) ‘sí, claro que me acuerdo’, (le dije) ‘pensar que fue mi primera vez contigo’, (él contestó) ‘¿en serio?’, ‘y yo, mendigo, ni se acordó, no se acordó, yo le entregué mi tesoro”.

Aquí la segunda parte de la entrevista.

Gloria Trevi, por su parte y como bien señaló el portal de la revista Quién, quedó asombrada, pero agradecida por la honestidad que surgió durante la conversación con una de las conductoras más influyentes de la cadena Televisa.