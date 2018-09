Kanye West defiende a Trump en SNL y el público le responde de la mejor manera

Nuevamente el rapero Kanye West declaró su irrestricto apoyo al presidente Donald Trump durante su aparición en “Saturday Night Live” esta semana.

West, vestiendo la emblemática gorra roja con el logo “Make America Great Again”, rechazó las críticas al presidente Trump. De inmediato y en medio del escenario el rapero fue abucheado en voz alta por la audiencia.

“Hay tantas veces que hablo con una persona blanca sobre esto y me dicen: “¿Cómo te puede gustar Trump? Es racista ”, dijo West. “Bueno, eh, si estuviera preocupado por el racismo, me habría mudado de Estados Unidos hace mucho tiempo”.

El rapero quien ha declarado su amor por Donald Trump en varias ocasiones en el pasado interpretó dos canciones en el programa e hizo los comentarios fuera del aire durante los créditos de SNL, con el elenco del programa parado en el escenario detrás de él, muchos de ellos sacudiendo sus cabezas en desaprobación con las palabras del West.

El comediante Chris Rock, que estaba en la audiencia, compartió el video en Twitter del embarazoso momento que pasó el rapero.

Wowwwww only 3 people clapped. Chris Rock is laughing At @kanyewest pic.twitter.com/jAGP5OwKXD

— 2cool2blog (@2Cool2Bloggg) September 30, 2018