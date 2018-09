Tuit de Trump podría poner a Brett Kavanaugh en mayor riesgo con el FBI

Nuevamente un tuit del presidente Donald Trump le podría traer consecuencias nefastas para sus intereses políticos.

En un tweet enviado el sábado por la noche, el presidente Trump pudo haber deshecho las limitaciones que su propio gobierno había puesto a las investigaciones que adelanta el FBI sobre su candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh.

El tweet en cuestión, de la cuenta personal de Donald Trump, en el que ataca los informes de NBC sobre la investigación del FBI, alegando que su oficina permitirá al FBI “entrevistar a quien considere apropiado”.

NBC News informó incorrectamente (como de costumbre) que estaba limitando la investigación del FBI del juez Kavanaugh y de los testigos, solo a ciertas personas. En realidad, quiero que entrevisten a quien consideren apropiado, a su discreción. Por favor, corrija su informe!

NBC News incorrectly reported (as usual) that I was limiting the FBI investigation of Judge Kavanaugh, and witnesses, only to certain people. Actually, I want them to interview whoever they deem appropriate, at their discretion. Please correct your reporting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2018