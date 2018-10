Las pickups de 2018 que menos nafta gastan

Generalmente, las pickups no suelen economizar mucho el combustible. Estos modelos son la excepción de la regla

Uno de los modelos de automóviles con mayor número de ventas en Estados Unidos son las pickups. En los rankings anuales referentes a qué autos se han vendido más durante un año, es usual ver algunos modelos pickups. Son, digamos, sospechosos habituales.

No obstante, estos autos no son perfectos. Una de sus más grandes fallas no es precisamente su velocidad ya que no se diseñan para eso, ni tampoco el apartado de su apariencia y esteticidad. Nos referimos al consumo de gasolina y cómo ellos no lo regulan eficientemente.

Las pickups requieren de grandes motores para que sean capaces de realizar todas las tareas que están destinadas a realizar; el diseño es básico, lo que resulta en un desastre aerodinámico además de un consumo insuficiente del combustible fósil que ellos utilizan aún.

Sabemos que las pickups, a pesar de ello, siguen siendo automóviles apetecibles, por lo que realizaremos una lista con algunos de los pickups del año pasado que menos nafta consumen.

Ford F-150 (Motor V6 Ecoboost 2.7 litros)

La Agencia de Control Ambiental de Estados Unidos afirma que las pickups fullsize de Ford equipadas con el motor V6 Ecoboost 2.7 litros doble-turbo consumen 19 millas por galón cuando transitan en ciudad y 25 millas cuando recorren autopistas.

El promedio es de 21 millas por galón, un consumo de 4.8 galones de gasolina por cada 100 millas recorridas.

Ford F-150 (Motor V6 3.3. litros)

No cambiamos de auto, pero sí de motor. La entidad anteriormente mencionada afirma que la pickup Ford con el motor V6 3.3. básico consumen 19 millas por galón en ciudad y 25 millas por galón en autopista, resultando en un promedio de 22 millas por galón.

Honda Ridgeline (Motor V6 3.5 litros)

Estamos frente a una camioneta Honda de tamaño medio que consume 19 millas por galón en la ciudad y 26 millas en autopista; el promedio combinado es de 22 millas por galón. El rendimiento resultante es de 4.5 galones por cada 100 millas recorridas.

Chevrolet Colorado (Motor 4 cilindros de 2.5 litros)

La camioneta pickup tamaño mediano de Chevrolet consume 20 millas de galón en ciudad y 26 millas de galón en autopista para un promedio combinado de 22 millas por galón. Este motor genera 200 caballos de fuerza.

RAM 1500 (Motor V6 EcoDiesel de 3.0 litros)

Una camioneta pickpup de RAM equipada con el motor V6 de 3.0 litros Ecoboost hecha por FIAT Chrysler consume 20 millas por galón en ciudad y 27 millas por galón en autopista para un total combinado de 23 millas por galón.

El rendimiento es de 4.3 galones por cada 100 millas recorridas. El motor en cuestión puede generar hasta 240 caballos de fuerza.