Qué hacer con un plan 529 si tu hijo no va a la universidad

Has estado ahorrando durante años en un plan 529, que te permite financiar los costos educativos de tu hijo sin tener que pagar impuestos. ¿Pero qué sucede si tu hijo no va a la universidad? ¿Te enfrentarás a una factura de impuestos exorbitante?

No te preocupes. El dinero en una cuenta 529 se puede usar libre de impuestos para muchos tipos de costos educativos, no solo para cubrir los gastos universitarios. Asimismo, hay varias maneras en las que puedes usar esos ahorros, incluso si tu hijo no emprende ningún tipo de educación superior; de hecho, según una revisión de impuestos reciente, se agregaron algunas opciones nuevas (a continuación damos más detalles sobre este tema).

Tampoco hay límite de tiempo para usar los fondos. «El plan 529 no tiene fecha de vencimiento», afirma Mark Kantrowitz, editor y vicepresidente de investigación de Savingforcollege.com, un sitio web que proporciona información sobre los planes 529 y te permite comparar planes financiados por el Estado. De esta manera, tienes la libertad de decidir cómo usar el dinero si tu hijo sigue un rumbo distinto.

Ahorrar mediante el plan 529 sigue siendo una de las mejores maneras de ahorrar para la universidad, ya que obtienes grandes descuentos en impuestos a las ganancias si usas el dinero para cubrir costos de educación calificados.

Asimismo, más de 30 estados te otorgan una deducción de impuestos sobre tus aportes.

Los beneficios fiscales, junto con el costo creciente de la universidad, están haciendo que cada vez más familias ahorren a través de estos planes. El número de cuentas del plan 529 alcanzó un récord de 13.3 millones en 2017, y los activos sumaron un total de $319 mil millones, el doble del monto alcanzado en 2010, según la Red de planes de ahorro para la universidad, una coalición de planes 529 gestionados por el Estado.

Aun así, «la mayoría de las familias no están ahorrando lo suficiente para la universidad o ni siquiera están ahorrando nada», afirma Kantrowitz. Más del 40% de los padres no están ahorrando dinero para la universidad, según una encuesta de Sallie Mae, una organización que otorga préstamos estudiantiles. Solo el 18% de los niños menores de 18 años tiene un plan 529, y el saldo promedio es de $24,000, solo una fracción del costo de las universidades públicas o privadas.

Es fácil comenzar, aunque no tengas mucho para ahorrar. En la mayoría de los estados, puedes abrir una cuenta 529 con solo $25. En algunos estados, como Utah, tener un plan 529 no requiere efectuar ningún aporte mínimo.

Simplemente tener una cuenta, aunque sea pequeña, puede ser un incentivo poderoso que motive a asistir a la universidad y graduarse. Incluso un menor de edad con menos de $500 en cualquier tipo de cuenta de ahorros para la universidad antes de alcanzar la edad de ingreso a la universidad tiene 3 veces más probabilidades de matricularse en la universidad que un menor de edad sin ningún ahorro y 4 veces más probabilidades de obtener un título universitario, según un informe de 2017 del Instituto de Política de Educación Superior y la Corporación para el Desarrollo Empresarial.

Al reconocer los beneficios que tienen los planes 529, varios estados y ciudades están tratando de incentivar a las familias a ahorrar para la universidad a través de estos planes. Por ejemplo, en San Francisco, Nevada, y Maine, a los niños que ingresan al kinder los inscriben automáticamente en un fondo de ahorro para la universidad. Algunos estados ofrecen incentivos o pequeñas subvenciones a las personas que abren cuentas 529.

Incluso si tu hijo no toma el rumbo tradicional hacia la universidad, ahorrar mediante el plan 529 puede ser una jugada inteligente. El motivo es el siguiente:

Los planes 529 no son solo para estudios universitarios de 4 años de duración

Puedes usar el dinero de una cuenta 529 en cualquier institución de educación superior que reciba ayuda financiera. Entre este tipo de instituciones, se encuentran los centros de estudios superiores; escuelas técnicas, de artes o música; programas vocacionales y certificados; escuelas de comercio y cursos de educación continua. Puedes buscar escuelas y programas que califiquen para el plan aquí.

El dinero también puede aplicarse a los costos de los programas de estudio en el extranjero. Hay aproximadamente 400 universidades en otros países que reúnen los requisitos para usar el dinero de cuentas 529, afirma Kantrowitz.

La única advertencia es que deberás usar los ahorros de la cuenta 529 en gastos calificados. Estos gastos incluyen el costo de la matrícula, cuotas, libros, útiles y las computadoras, y asimismo el alojamiento y la comida para los estudiantes en escolaridad al menos a medio tiempo. No obstante, no cubrirá algunos costos, como las cuotas de solicitud de ingreso a la universidad, los gastos diarios personales o de transporte.

Los miembros de la familia pueden usar el dinero

La mayoría de los planes 529 te permiten cambiar el beneficiario una vez al año. Por lo tanto, si tu hijo no va a usar el dinero, puedes transferir los activos sin recargo alguno a los miembros de la familia que cumpla con los requisitos, como el titular de la cuenta (generalmente un padre o abuelo) o un familiar cercano.

La lista de miembros elegibles de la familia es extensa: podría ser un hermano, una tía, un tío, una sobrina o un sobrino, un hermanastro, un padre, padrastro o una madrastra, el cónyuge de todas esas personas o un primo directo.

¿Qué sucede si tu hijo cambia de actitud? Siempre puedes convertir la cuenta 529 nuevamente al beneficiario original.

Puedes pagar algunos costos de necesidades especiales

Si tu hijo tiene una discapacidad física o emocional documentada, puedes usar una cuenta 529 para pagar algunos tipos de apoyo. El dinero puede cubrir servicios que permitan que tu hijo asista a una institución de educación superior. Si la discapacidad impide que el alumno asista a la institución, puedes retirar el dinero sin recargos, aunque todavía deberás pagar impuestos sobre las ganancias.

En virtud de las nuevas disposiciones de la Ley de recortes y empleos fiscales, las que adquirieron fuerza de ley en diciembre del año pasado, también puedes pasar los activos de un plan 529 a la cuenta Lograr una mejor experiencia de vida (Achieving a Better Life Experience, ABLE), un medio de ahorro para personas con discapacidades, sin tener que abonar recargo alguno. No obstante, la cuenta ABLE y la cuenta 529 deben estar destinadas al mismo beneficiario u otro miembro de tu familia que tenga necesidades especiales.

Los costos de escuelas privadas K-12 pueden ser elegibles

En el caso de los padres cuyos hijos asistan a escuelas primarias o secundarias no públicas, la nueva ley de impuestos les da otra opción en cuanto al dinero en una cuenta 529. Puedes retirar hasta $10,000 sin tener que pagar impuestos a las ganancias federales para cubrir la matrícula en escuelas primarias y secundarias privadas o religiosas.

Sin embargo, salvo que tengas ahorros adicionales guardados, ten cuidado al usar el dinero de una cuenta 529 antes de que tu hijo llegue a la universidad, afirma Jim DiUlio, presidente de la red de planes de ahorro para la universidad. «También deberías estar ahorrando para necesidades de educación superior», afirma.

Es posible que por retirar dinero no tengas que pagar una gran factura de impuestos

Si todo lo demás falla, simplemente puedes retirar el dinero y el pago de impuestos por ese movimiento tal vez no te salga tan caro como piensas. El monto del retiro se gravará a la tasa del beneficiario, que es probable que sea inferior si se trata de tu hijo. Pagarás un recargo del 10%, pero solo en proporción al crecimiento económico, y no al valor total de la cuenta.

Existen algunas situaciones en las que es posible que no incurras en un recargo en absoluto. Si el beneficiario muere o queda discapacitado o si va a una academia militar de los Estados Unidos, no se aplicará ningún recargo. Y si tus hijos obtienen una beca, puedes retirar hasta el monto de la beca y usarlo en lo que desees. No obstante, pagarás el impuesto sobre la renta sobre cualquier ganancia obtenida en la cuenta cuando retires dinero.

