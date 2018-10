¿Cómo se relacionan las píldoras anticonceptivas con el cáncer en las mujeres?

Estudios indican que hay una relación entre las pastillas anticonceptivas y ciertos tipos de cáncer en mujeres

Los estudios alrededor del cáncer son muy importantes en la actualidad. Siendo sinceros, sabemos muy poco respecto a los diferentes tipos de cáncer; algunos nos otorgan más certezas que otros, pero lo ideal sería saber todo sobre cada uno para así desarrollar las medidas que hagan falta.

En muchos casos estamos al tanto de los factores de riesgo que pueden precipitar la aparición del cáncer, mas no conocemos con exactitud el cómo aparece, con base a qué. El cómo se produce algún que otro tipo de cáncer sigue siendo un enigma para la ciencia.

Es importante establecer relaciones causales, es decir, vínculos que identifiquen la aparición de un cierto tipo de cáncer con un factor o factores determinantes en su ocurrencia. Hallar la relación causal exacta es un asunto complejo que requiere mucha investigación y precisión.

En el último tiempo se ha hablado mucho de una probable relación entre el consumo de pastillas para prevenir el embarazo, píldoras anticonceptivas, con la disminución o aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer en las mujeres. Ampliaremos la información a continuación.

¿Los estudios son concluyentes?

Casi la totalidad de la investigación referente a los efectos de las píldoras anticonceptivas con el cáncer en las mujeres se sustenta en estudios de observación, tanto observación focalizada como observación por cohortes con estudios de caso y controles demográficos.

Los datos de las investigaciones todavía no pueden proveer información concluyente debido a que muy probablemente la ingesta o no de pastillas anticonceptivas orales no sea el único elemento que diferencie las mujeres que los consumen que aquellas que no.

Efecto de las pastillas anticonceptivas sobre el cáncer en las mujeres

Aunque no concluyente, la información suministrada por diversos estudios es consistente en lo respectivo a que el riesgo de cáncer de seno y cuello uterino aumenta y que el de cuello uterino, endocrino y colon y recto desciende con el consumo de píldoras.

Cáncer de seno: Los datos combinados de 54 estudios epidemiológicos han arrojado que las mujeres que alguna vez han utilizado pastillas anticonceptivas son ligeramente más propensas a sufrir cáncer de seno.

Habrá que esperar el desarrollo de más estudios científicos que puedan determinar con mayor precisión si la píldora anticonceptiva ocasiona cáncer en las mujeres. Lo que sí es cierto es que es uno de los métodos más utilizados a nivel mundial para prevenir embarazos no deseados.