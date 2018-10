Lucha libre, carneros y guerreros: lo que viene en la Bahía

Martes 16 de octubre

Noche inaugural para los Warriors en el Oracle Arena

Listos para defender el título ganado este año, los Warriors abren temporada con muchas ganas y una que otra gran incógnita, como la que plantea Kevin Durant, pues durante el descanso entre calendarios se rumoró mucho la salida del jugador con destino a los Knicks de Nueva York. Tendremos que esperar hasta el próximo verano para saber si se va o queda en la Bahía. Mientras tanto, el equipo de Golden State enfrenta al Oklahoma Thunder, liderado por Russell Westbrook y que para este año perdió al gran Carmelo Anthony. El Thunder fue un gran contendiente el campeonato pasado, quedando en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste y cayendo en postemporada ante el Utah Jazz en seis peleados juegos. Veremos que tan bien calibrados están los jóvenes de la Bahía cuando enfrente a estos truenos de Oklahoma. Martes 16 de octubre a las 7:30pm en el Oracle Arena. Boletos en nba.com/Warriors.

Domingo 21 de octubre

Los Rams toparán a los 49ers

Bueno, mal y de malas la temporada de los 49ers de San Francisco, luego de perder a su mariscal de campo estrella Jimmy Garoppolo, quien en una jugada extendida e innecesaria, tratando de alcanzar en el marcador a los imparables Jefes de Kansas City, decidió correr por más yardas y acabó rompiéndose los ligamentos anteriores de la rodilla. Adiós a la temporada para el joven maravilla de los 49s. CJ Beathard ha retomado el puesto de QB titular de San Francisco y aunque es un buen jugador no ha sabido llevar al equipo a la senda del triunfo. El último descalabro de los gambusinos fue contra los Cardenales de Arizona aquí en casa, un partido que debieron de haber ganado pero perdieron 28 a 18, con dos intercepciones para Beathard. Ahora enfrentan a los Green Bay Packers en Lambeau Field, en Wisconsin, en un juego que muy probablemente perderán ante el mejor QB de la liga Aaron Rodgers. Dato interesante es el hecho de que cuando Jim Harbaugh era entrenador en jefe, derrotó a los Packers en todas y cada una de las cuatro ocasiones que los Niners los enfrentaron. Aunque Kyle Shannahan es también un brillante entrenador y Beathard un buen QB, no son el dúo Harbaugh-Kaepernick. Después de los cabezas de queso, los Niners tendrán que enfrentar al que es hasta hoy uno de los dos equipos invictos de la liga: Los Rams de los Ángeles (el otro es Kansas City, que aunque va 5 y 0 no hay que confiarse, porque hace un año tenían el mismo récord con Alex Smith y como siempre, cayeron miserablemente en la primera ronda de playoffs). Este será un juego muy difícil para los dorados. Aunque esta es la NFL y el nivel competitivo de la liga es único, así que uno nunca sabe. LA Rams vs SF 49ers, domingo 21 de octubre a las 1:25pm en el Levis’ Stadium. Síguelo por la cadena CBS o acude al estadio si tus ahorros lo permiten. SF49ers.com para más información.

Jueves 15 de noviembre

NXT y el futuro de la lucha libre de la WWE en San José

La liga de desarrollo de la WWE, la más reconocida marca de lucha libre en el país, se presenta en San José este noviembre. Aunque todavía no está disponible la lista final de gladiadores, se rumora que vendrán Adam Cole, Ricochet, Kairi Sane y el barbón de Tommaso Ciampa, entre otras estrellas de la emocionante promoción NXT, de donde han salido estrellas como Kevin Owens o el rudísimo Samoa Joe (quien la verdad ya tenía su buena experiencia en otras promociones, pero bueno). Jueves 15 de noviembre, 7:30 pm, SJSU Event Center. Para compra de boletos acude al mismo Event Center de la universidad de San José o cómpralos en wwe.com/wwe-nxt-san-jose-0.