Kim Kardashian, ¿avergonzada por el ridículo que hizo Kanye West con Donald Trump?

El rapero dijo sentirse como "Superman" apoyando la campaña de Donald Trump

La visita de Kanye West a la Casa Blanca para verse con Donald Trump causó mucha controversia. El plan original se había dicho que era para concientizar al presidente de Estados Unidos sobre una posible reforma al sistema penitenciario y como prevenir la violencia de pandillas.

Al final terminaron hablando de como el rapero no votó por Hillary Clinton porque no se identificó con su campaña de empoderar a las mujeres y que cuando usa la gorra roja con el slogan de “Make America Great Again” se siente como Superman. Pero lo más ridículo fue cuando este sacó su iPhone (revelando su clave de paso) para mostrarle el llamado iPlane 1 para que Trump pudiera viajar con estilo alrededor del mundo, mostrando su poder a las otras naciones.

Todo ese show que se armó impulsó a que empezaran a circular rumores de que Kim Kardashian estaba súper avergonzada con el papelón que hizo su marido en la Casa Blanca. Tras la polémica, CNN has desmentido que la famosa se haya sentido humillada.

“Kim ha sido increíblemente solidaria”, comentó al portal de noticias una persona allegada a la estrella de “Keeping Up With The Kardashians”.

La persona anónima también agregó que la mente de West se mueve rápido y que la reunión en la Casa Blanca no fue la mejor presentación de su “genialidad”.