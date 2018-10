Los cinco arrestos más polémicos de ICE

Flavio Musmanno perdió su cartera el 28 de agosto; dentro llevaba tarjetas bancarias, 40 dólares y una identificación caducada. Terminó arrestado.

Musmanno llegó desde Argentina en el año 2000 y se quedó en Estados Unidos de forma ilegal; se había casado con una estadounidense, y estaba en proceso de aplicar para lograr la residencia permanente cuando perdió su cartera en Ohio, adónde había viajado desde Florida para trabajar en la construcción.

Un hombre le telefoneó diciendo que la había encontrado. Musmanno se reunió con él, pero resultó ser un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que lo arrestó, según relata Miami New Times.

Este diario ha recopilado otros cuatro arrestos polémicos de ICE en Florida:

– Mary (su apellido no se ha hecho público a petición de su familia) llegó a Estados Unidos en 2005 junto a su hija de nueve años, huyendo del conflicto civil que asolaba entonces Colombia. Después de que se rechazara su petición de asilo, un juez de inmigración ordenó su deportación en 2011, pero pudo quedarse gracias a la política del ex presidente Barack Obama de concentrar las acciones de ICE en los inmigrantes con antecedentes criminales.

Consiguió un permiso de trabajo, pero el pasado 21 de mayo, durante una comparecencia rutinaria ante las autoridades migratorias, fue detenida. Los agentes de ICE arguyen que faltó a una cita anterior; su familia explica que lo hizo porque su abogado se suicidó. ICE decidió ponerle un dispositivo de seguimiento en el tobillo, pero luego cambió de idea y la envió a un centro de detención.

After 13 years of fighting an unjust immigration system & trying to do things the RIGHT way, my mom was arrested and treated like a criminal today. My mom has NO criminal record/ paid her taxes. don’t know when I’ll see her again. WE NEED IMMIGRATION REFORM. NOW. @UNITEDWEDREAM pic.twitter.com/qqHgwS4AEu

— vote nov 6th 👻🎃 (@danielagaona_) May 21, 2018