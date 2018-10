Kendall Jenner traiciona al clan Kardashian con Drake

La rivalidad entre el rapero y Kanye West supondría un alejamiento de parte de la modelo, sin embargo parece que a ella esto no le importa

Foto: The Grosby Group

Actualmente existe una dispuesta entre Kanye West y el rapero Drake. Todo empezó con un proyecto musical que se interrumpió y luego está la prohibición que ha hecho Kanye a todos aquellos supuestos ex novios de su esposa, Kim Kardashian, para que éstos se abstengan de hablar o cantar sobre ella.

La última declaración que el también productor musical dirigió hacía Drake con respecto a Kim fue la siguiente: “Si yo tuviera una novia llamada Renita y tú estuvieras casado con Rihanna, por ejemplo, jamás haría una canción llamada ‘Riri’. Así que cuando dices que no sabes de dónde ha surgido esa historia… eres más listo que todo eso. Sabes perfectamente de dónde ha salido. No hagas un disco que pueda dar lugar a confusión“, le ha reprochado a Drake, añadiendo además que no debería mencionar a su familia política como hizo en el single ‘”Kylie/Kendall‘, acerca de sus cuñadas.

Pese a todo lo expuesto anteriormente, Kendall Jenner asistió al concierto que brindó Drake en Inglewood, CA. La bella modelo llegó al evento en compañía de su mejor amiga Justine Skye y las cámaras de los paparazzis lo captaron todo.

Se desconoce, de momento, sí Kendall tuvo algún acercamiento con Drake, antes o después de su presentación. Sin embargo, de haber estado juntos es posible que los rumores sobre una posible relación entre ambos empiecen a circular prontamente.