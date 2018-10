Marjorie De Sousa publica comunicado para desmentir acusaciones de Julián Gil

View this post on Instagram

BURLARSE DE MOVIMIENTOS QUE LUCHAN POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS ES ALGO TOTALMENTE INSENSIBLE E INACEPTABLE 🙏🏼 #Repost @elgordoylaflaca ・・・ Más de 20 asociaciones civiles condenan a #MarjoriedeSousa quien desacreditó y denigró #1000PelotasParaTi, 🙌 Movimiento que lucha en contra de la alienación parental ó interferencia parental, el maltrato infantil, viendo sus derechos fundamentales pisoteados al no poder convivir sanamente con alguno de sus progenitores. También defiende los derechos de los niños y niñas a tener un vínculo directo y una sana convivencia con sus padres. A este movimiento cívico se han sumado @juliangil y su hermana @Patty_ramosco 🙏 #niños #hijos #borrandoapapa #alienacionparental