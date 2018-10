Benzema recordó la importancia de Cristiano en el Madrid… ¡sin querer!

El delantero francés reconoce que le falta para ser 'killer' como el portugués...

MADRID, España – Karim Benzema, delantero del Real Madrid, afirmó este martes, después de marcar un gol que ayudó en la victoria de su equipo ante el Viktoria Plzen (2-1), que sin Cristiano Ronaldo en el club blanco, tiene que hacer más tantos esta temporada.

“Es diferente. Cristiano no está aquí y tenemos que hacer una temporada sin él. Yo tengo que meter más goles. El equipo está bien. Hemos ganado. La gente pide ganar y esto da confianza para el próximo partido (contra el Barcelona). Ser más ‘killer’… me ponen para meter goles. Este año esperan que meta más goles y voy a trabajar para meter más”, indicó el francés, aceptando implícitamente la importancia que el portugués tenía en el Real Madrid, algo que ya no es bien visto en el seno ‘merengue’.

Cuestionado por las dudas que genera su entrenador, Julen Lopetegui, después de encadenar cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, afirmó que los jugadores tienen mucha “confianza” en el técnico vasco.

“No siempre es cosa del entrenador. Pone al mejor equipo y nosotros tenemos que hacer más en el campo. A veces nos falta suerte. Hoy es bueno ganar para coger confianza. Estamos bien, tenemos más confianza para preparar el partido. Estamos con Lopetegui y él lo sabe“, señaló.

Por último, comentó que el Real Madrid siempre da “lo máximo” para ganar y reconoció que al equipo de Julen Lopetegui le faltan goles. “Tenemos muchas ocasiones para marcar y el balón no entra. Hoy pudimos marcar más y vamos a continuar trabajando”, finalizó.