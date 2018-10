Justin Timberlake sufre una ‘severa’ lesión en las cuerdas vocales

Preocupa el futuro de su carrera

El cantante Justin Timberlake (37) no dudó en ponerse rápidamente en contacto con sus seguidores de las redes sociales, especialmente con aquellos que recibirían con decepción su decisión de cancelar el concierto que debía haber ofrecido ayer miércoles en Nueva York, para pedir disculpas por su inesperada ausencia y, sobre todo, para anunciar que sufre una lesión “severa” en sus cuerdas vocales que le obligará a mantener reposo durante unos cuantos días.

“Hola chicos, siento mucho tener que posponer el concierto de esta noche en el MSG [Madison Square Garden] por orden de mis médicos. Mis cuerdas vocales han sufrido hematomas severos y necesitan recuperarse. Os lo compensaré con un nuevo espectáculo el día de mi cumpleaños, el 31 de enero. De nuevo, siento mucho lo ocurrido, estoy deseando veros”, ha escrito el artista en su perfil de Twitter.

Como era de esperar, sus fans más leales han reaccionado con cierta preocupación ante la noticia y, por supuesto, han aprovechado la coyuntura para transmitirle sus mejores deseos y también su comprensión ante la necesaria baja que tendrá que tomarse para recuperar por completo su voz.

“Por favor, tómate todo el tiempo que necesites para curarte, la salud y el bienestar son lo más importante del mundo. Cuídate mucho, ¡te queremos!”, le ha dirigido una tuitera que, por decisión propia, parecía haberse convertido en la portavoz oficiosa de todos los clubes de fans del ex NSYNC.

Durante estos días de descanso y recuperación, Justin Timberlake podrá dedicar buena parte de su día a revisar todos los preparativos de la esperada presentación, el próximo 30 de octubre, de su primer libro autobiográfico, ‘Hindsight & All the Things I Can’t See in Front of Me’, en el que hace un extenso repaso a sus 20 años de exitosa trayectoria musical -primero en grupo y luego en solitario- y en el que también rinde tributo a su esposa Jessica Biel y al único retoño del matrimonio: el pequeño Silas (3).