Votantes primerizos emiten su voto anticipado para las elecciones de noviembre

Los jóvenes confiesan que se animaron a votar por su comunidad y por sus familias

Segura de que con su acción ayuda a su comunidad y a su familia, Fabiola Argueta, de 18 años de edad, emitió este miércoles en un evento especial en Norwalk su voto anticipado para las elecciones —a llevarse a cabo en noviembre.

“Es la primera vez que voto y me sentía preparada porque ya sabía la información que quería poner en mi boleta”, dijo la joven estudiante del colegio del Este de Los Ángeles. “Quería votar por mi comunidad y por mis familiares que no tienen el poder de hacerlo porque no son documentados”.

El evento Ready to Vote Party (Fiesta para Votar) reunió ayer a más de 400 estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), elegibles para votar, en la oficina del registro del condado de Los Ángeles en Norwalk.

Argueta, quienhace poco se graduó de la secundaria Garfield dijo que votar fue fácil.

“Solo tienes que poner tu decisión en el papel y si no quieres venir puedes [enviar tu boleta] por correo… Esto es lo más fácil que puedes hacer por tu comunidad”, señaló”.

Alma Valles, de 18 años y estudiante de la secundaria John Francis Polytechnic, dijo que esta es la segunda vez que vota puesto que ya lo había hecho en las elecciones de junio.

“Para mí es muy interesante porque soy latina y mis padres son inmigrantes. Es importante que votemos aquí por lo que está pasando con nuestro presidente”, indicó la joven, quien asegurá que el voto joven tiene poder.

“Esta nueva generación puede cambiar Estados Unidos para tener un buen futuro y crear un mejor país”.

Mientras tanto Uvaldo Sarria, de 17 años y quien pronto cumplirá los 18, dijo que emitió su voto porque espera tener un buen gobierno.

“Mis padres vinieron de Honduras y Nicaragua para cambiar mi vida. Ellos no pueden votar y yo voto por ellos”, contó.

Luis Sánchez, representante de Power California —una organización que se dedica a movilizar a votantes jóvenes de minorías— dijo que llevaron a estudiantes de 10 escuelas del LAUSD para motivarlos y reconocer sus esfuerzos al ejercer su voto, sobre todo a quienes van por primera vez.

“Esto es muy importante porque si una persona joven vota por dos elecciones consecutivas se convierte en un votante regular de por vida pero si no se registran y no votan, son más propensos a mantenerse alejados por más de una década”, explicó.

El problema del voto joven

Kimberly Castro, de 18 años de edad y estudiante de la secundaria South Gate, dijo que su decisión por votar fue tras enterarse de los números relativamente bajos de votantes jóvenes.

“Estoy en una clase de gobierno y vi estadísticas de jóvenes que votan. Solo el 8% de las edades entre 18 a 24 años votan”, dijo. “Esta estadística necesita aumentar porque los candidatos siempre dan cosas que benefician más a las personas mayores, que son quienes votan”.

Señaló que si los jóvenes demuestran que su voto cuenta, ellos también pueden ser escuchados en temas que les importan como la educación. Algo que afecta a los estudiantes de minorías como ella.

“Espero que esta sea nuestra llamada de atención y podamos salir a votar para que seamos escuchados”, dijo Castro.

Kimberly Castro, de 18 años, emite su voto por primera vez. / foto: Aurelia Vantura.Por otro lado también le llamó la atención a las entidades del gobierno que han decidido que las votaciones sean durante “días de escuela”.

“El problema es que muchos estudiantes están en la escuela o trabajando y no pueden salir pero yo creo que las personas deben encontrar una manera de votar ya sea en persona o por correo”, indicó.

En lo que va del año Power California realizó por segunda vez el evento en la oficina del registro del condado de Los Ángeles en Norwalk para que de una forma divertida los jóvenes llenaran sus papeletas.

“Queremos que ellos recuerden este evento como cuando hacen fiestas de ‘Homecoming’ o las de ‘Prom’” dijo Sánchez.

“Y ellos comenzarán a hablar de candidatos y animarán a familiares y amigos”.

El evento, de unas tres horas, contó con estaciones de arte, actividades entretenidas para educar a los votantes, centros de juegos móviles y oradores que incluyeron a la presidenta de la junta directiva de LAUSD Mónica García.

Ya puedes empezar a votar

La votación anticipada comienza 29 días antes del día de cada elección. La oficina del registro del Condado de Los Ángeles recuerda a los votantes que la votación anticipada ya está en marcha en la oficina de Norwalk, localizada en 12400 Imperial Hwy Third Floor Room 3002.

Desde que se abrió la fecha de votación anticipada se han emitido cerca de mil boletas en persona.

Y por los próximos dos fines de semana consecutivos—del 27 al 28 de octubre y del 3 al 4 de noviembre—habrán 10 sitios disponibles para que los votantes emitan su voto por adelantado.

Los lugares de votación temprana disponibles son

La Biblioteca del Este de Los Ángeles,

El Centro Comunitario Jackie Robinson,

La Biblioteca de Lake View Terrace,

La Biblioteca Pública de Lancaster,

El Long Beach City College,

El centro de registro de Norwalk

La Biblioteca de West Covina,

El Colegio de West Los Ángeles,

La Biblioteca Regional de West Valley y

La Biblioteca Willowbrook

Los votantes elegibles que no cumplieron con el plazo de inscripción todavía tienen la oportunidad de votar en esta elección. Pueden visitar nuestra oficina de Norwalk o cualquiera de los sitios de Fin de Semana de Votación Temprana y registrarse de manera condicional para votar.

Para obtener materiales electorales traducidos en otros idiomas incluyendo español, llame al (800) 815-2666 y presione la opción 3.

Para más información visite: https://www.lavote.net/