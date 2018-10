Le arranca cuero cabelludo a su expareja porque se negó a tener sexo con él

La palabra salvaje se queda corta...

Kenede Susana Vega Garizao, de 25 años, aún se recupera de las heridas que le provocó su expareja y padre de sus hijos, cuando le cortó el cuero cabelludo porque no quiso tener relaciones sexuales con él.

El caso se reportó en agosto pasado en el barrio Las Gaviotas, de Soledad, en Barranquilla, Colombia.

La tragedia inició luego de que la mujer llevara a sus tres hijos a la casa de la hermana de su expareja, para que pasaran el fin de semana con ella. Cuando fue a recogerlos, el hombre, identificado como Armando José Castro Maldonado, le pidió quedarse esa noche con los niños, a lo que Vega Garizao accedió, porque al día siguiente se iría de viaje.

Mientras la mujer dormía en el sala de la casa de su excuñada, Castro Maldonado la despertó porque quería tener relaciones sexuales con ella, a lo que Vega Garizao se negó.

Fue entonces que el exintegrante de la barra “Los Kuervos” se dirigió a la cocina, buscó un cuchillo, la agarró por los cabellos, le arrancó el cuero cabelludo y le dejó varias heridas en la cabeza.

“Yo no podía hacer nada, grité lo más que pude, pero él me tomó con mucha fuerza y me puso boca abajo. Sentía como que me estaba matando en presencia de mis hijos, temía lo peor, incluso lo único que esperaba era que no atacara a mis pequeños”, dijo Vega Garizao a medios locales dos meses después del hecho.

La mujer tuvo que ser operada en varias ocasiones y aún se mantiene en recuperación.

“Mi cabeza aún me duele, tengo dificultades para dormir y me faltan dos cirugías para volver a la normalidad. El cabello me está creciendo poco a poco”, detalló la mujer a RCN Radio.

No era la primera vez que la víctima era atacada por el barranquillero, a quien describió como muy celoso. En una ocasión, intentó ahogarla en un estanque.

El agresor enfrenta cargos por tentativa de feminicidio.