Niurka Marcos estalla contra ex de Alfredo Adame por supuestamente decir que ‘lo tiene pequeño’

Niurka Marcos estalló contra Susan Quintana, la expareja de Alfredo Adame, por supuestamente decir que tenía el pene chiquito.

La vedette cubana aseguró que la modelo tiene el “cerebro muy pequeño” al revelar detalles sobre la intimidad del actor, pues se queja de algo de lo que en su momento sacó provecho.

“Seguramente, mientras se lo estaba cog*#%ndo no se lo dijo. Seguramente se lo está diciendo porque la relación terminó y no le gusto cómo. No la conozco, pero deja mucho que desear“, explicó la isleña desde los camerinos del teatro Ramiro Jiménez, donde iniciaron las presentaciones de la nueva edición de obra “La Semesienta”.

“Lo único que pasa es que te imagina la gente haciendo el amor con él y tolerando eso que hoy estás criticando, entonces la única que queda como una pend*%$ eres tú. Yo creo que Alfredo, como todo un hombre, tiene el derecho de soltar el caballero que hay en él y defenderse como él decida hacerlo”, aseguró Marcos.

Como ejemplo, “La Emperadora” aseguró que tras haber terminado sus relaciones con personajes como Juan Osorio, Bobby Larios o Yanixán no criticó sus habilidades para las artes amatorias, pues cree que sería como darse un balazo en el pie.

POR: Rodrigo Yépez