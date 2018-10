Carlos Ponce hace tremendo regalito de cumpleaños a su hijo

View this post on Instagram

Hoy cumplió 17 años mi querido principe @theotherponce Sebastian (Chimi). —————————————— Es un hijo, amigo, estudiante y hombre ejemplar. Le quise dar una bien merecida #sorpresa. Dios nos bendice con tu existencia. Te AMO Chimi. Gracias a mis cómplices de @instacarusa por ayudarme a festejarlo en grande. esperen pronto el vídeo completo en mi canal de YouTube.