Patrulla Fronteriza alerta sobre “milicias armadas” ante llegada de la Caravana Migrante

A medida que avanza la Caravana Migrante a suelo americano sigue creciendo la tensión por su arrivo, en parte gracias a la retórica anitiinmigrantes del gobierno de Donald Trump a escasos días de las elecciones de medio término.

Ahora es la Patrulla Fronteriza la que está alarmando a los terratenientes de Texas a lo largo de la frontera sur sobre la posible presencia de “milicias armadas” ante la llegada de los inmigrantes centroamericanos que buscan pisar suelo de EEUU para pedir asilo.

Estas millicias civiles dicen que tienen la intención de apoyar a la Guardia Nacional y la Patrulla Fronteriza para evitar que los inmigrantes indocumentados crucen a EEUU según reportó AP.

Estos grupos que han hecho de Facebook su centro de acción han publicado recientemente advertencias sobre la Caravana Migrante. Uno de sus seguidores dijo que era “imperativo que tengamos botas en el suelo”. Otro escribió: “¡GUERRA! ¡ASEGURE LA FRONTERA AHORA!

Defensores de los inmigrantes ven la presencia de estos grupos armados como un elemento muy peligroso que puede escalar la llegada de los inmigrantes teniendo en cuenta la retórcia represora de Trump.

El presidente Trump tuiteó el lunes: “¡Esta es una invasión de nuestro país y nuestro ejército lo está esperando!”

Many Gang Members and some very bad people are mixed into the Caravan heading to our Southern Border. Please go back, you will not be admitted into the United States unless you go through the legal process. This is an invasion of our Country and our Military is waiting for you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2018