Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

El reguetón de Ozuna, la voz de Natalia Lafourcade y el ritmo contagioso de Los Angeles Azules forman parte de la oferta de este fin de semana

Jueves 1

Exhibición en el consulado mexicano

La muestra “35×35: Dual Vision”, que se realiza en el Centro Cultural Cinematográfico México (2401 W. 6th St. Los Angeles) incluye los trabajos de 35 artistas mexicanos o mexicoamericanos que radican en Los Angeles –entre los que hay escritores, músicos y artistas visuales– cuya edad es de menos de 35 años. El propósito de esta exposición es de mostrar la diversidad de talento en esta comunidad al tiempo que se crean lazos entre los artistas. Curada por Karla Aguíñiga. Este martes, a las 6 pm, se realizará una actividad de lectura. Termina el 27 de noviembre. Para ver horarios de visita ir a cccmla.com/dual-vision.

Viernes 2

Ozuna en concierto

La sensación del reggaetón, Ozuna, presentará su Aura USA Tour en el Forum (3900 W Manchester Blvd, Inglewood). El cantante, que tiene éxitos como “Si no te quiere”, “No quiere enamorarse” y “Dile que tú me quieres”, está de promoción con su disco “Aura”, que estrenó este año luego del suceso que fue en 2017 su álbum “Odisea”. En caso de que no pueda ir a verlo este fin de semana, no hay problema, porque el cantante puertorriqueño regresa a este foro el 21 de noviembre. 8 pm. Boletos $60 a $165. Informes (212) 465-6000 y msg.com/the-forum.

Lafourcade en Pomona Una de las cantantes mexicanas de música alternativa más respetadas de México, Natalia Lafourcade, vuelve a la región para dar un show en el Fox Theatre (301 Garey Ave., Pomona) antes de su anunciado retiro voluntario. La intérprete cantará temas de sus exitosos álbumes, “Musas: Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los Macorinos, Vol. 1” y “Musas: Un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los Macorinos, Vol. 2”, que le han valido una serie de nominaciones, además de una extensa gira por América Latina y Estados Unidos. 9 pm. Boletos $35 a $76.50. Informes (909) 784-3671 y foxpomona.com. Celebración de muertos en el NHM El Natural History Museum (900 W. Exposition Blvd., Los Angeles) celebrará el Día de los Muertos con bailes folklóricos, pan dulce y actividades de arte para niños en el evento titulado Jardín de recuerdos, Garden of Memories – A Día de los Muertos Celebration. Durante esta noche, los asistentes podrán participar en la creación de una ofrenda comunitaria, en la que podrán colocar objetos o fotos de sus seres queridos que ya fallecieron. La ofrenda estará a cargo de las artistas Ofelia Esparza y ​​de su hija, Rosanna Esparza Ahrens. Como parte de esta experiencia, estará disponible para visitar el altar El Pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles, que honra las diversas culturas que conforman la ciudad y que es parte de la exposición ‘Becoming Los Angeles’. 5 a 9 pm. Entrada gratis. Es necesario solicitar boletos por adelantado. Informes (213) 763-3466 y mhm.org. Teatro latino El teatro Casa 0101 (2102 E. First St., Boyle Heights) estrenará “Remembering Boyle Heights”, una obra interactiva de Josefina López, Corky Domínguez y el ensamble de Remembering Boyle Heights. La puesta en escena aborda el debate de la gentrificación y de cómo este fenómeno revela la historia inicial y las memorias de Boyle Heights, lo que pone al descubierto las dimensiones humanas y míticas de la versión de la Ellis Island en Los Angeles. Este viernes y sábado habrá preshows a las 7:45 pm y el domingo a las 4:45 pm. Las funciones regulares serán del 9 de noviembre al 16 de diciembre. Boletos para el preestreno $10. En funciones regulares $15 a $20. Informes (323) 263-7684 y casa0101.org.

Sábado 3

Día de los Muertos en el cementerio

La arquidiócesis de Los Angeles celebrará el Día de los Muertos en el Cementerio Calvary (4201 Whittier Blvd., Los Angeles) con varias actividades, entre ellas una misa, la colocación de altares en honor a los difuntos, danzas folklóricas, música en vivo y la presentación especial del mariachi Las Colibrí. Habrá un altar comunitario en el que los asistentes podrán colocar una fotografía de un ser querido fallecido. 10:30 am a 5 pm. Entrada gratis. Informes (323) 261-3106 y archla.org/diadelosmuertos.

Cine latino La Latin American Cinemateca of Los Angeles presentará la serie Cine Netpantla, que tendrá lugar en el Vincent Price Art Museum (1301 Avenida César Chávez, Monterey Park). En esta ocasión se proyectará el documental “The Rise and Fall of the Brown Buffalo”, del director Phillip Rodríguez. Es un trabajo acerca de la vida del abogado chicano radical Óscar Zeta Acosta. Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas con el cineasta. Habrá también música en vivo y un panel de discusión. 1 a 4 pm. Entrada gratis. Informes (323) 265-8841 y lacla.org.