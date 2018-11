¿Será el próximo gobernador un líder en equidad? ¡Las latinas merecen saber!

HOPE le solicita al próximo gobernador de California que se comprometa a designar a más Latinas en la junta de Regentes de la UC, la Junta Directiva de la CSU, y la Junta de Gobernadores de las Universidades Comunitarias de California

La representación importa. Especialmente en California, donde el futuro de nuestro estado está inextricablemente ligado en la capacidad de nuestros líderes estatales para representar, reflexionar, y elevar a quienes ellos sirven.

Esto no podría ser más cierto que en la educación universitaria. El Informe de Educación Universitaria de California 2018 (2018 California Higher Education Report Card), publicado por la Campaña de Oportunidades Universitarias (Campaign for College Opportunity) muestra que a pesar de que representan casi el 40% de los residentes de California, los estudiantes Latinx continuan enfrentando barreras sistemáticas que impiden su acceso, asequibilidad, y éxito en la universidad.

Para cerrar las barreras de oportunidades para los estudiantes Latinx, necesitamos representación diversa entre los líderes que conforman las juntas directivas de la Universidad de California (UC), la Universidad Estatal de California (CSU), y las Universidades Comunitarias de California.

Si el liderazgo en las universidades no refleja la diversidad de la población estudiantil, el éxito de los estudiantes sufre.

Las mujeres latinas están poco representadas entre los líderes de educación avanzada en nuestro estado. El informe “Left Out” (Excluidos) reveló que no hay ni un solo líder Latinx en la Oficina del Presidente de la Universidad de California, y solo el 11% de líderes universitarios y 5% de los Senados Académicos en todo el sistema de la Universidad de California son Latinx.

Asignar a mujeres Latinas a puestos de liderazgo podría mejorar las oportunidades que tienen los estudiantes Latinx para tener éxito, ya que estas líderes comprenden los desafíos que se enfrentan los estudiantes Latinx. Las regentes de UC, Maria Anguiano y Cecilia V. Estolano, y la representante de la Junta Directiva de CSU, Thelma Meléndez de Santa Ana son mujeres ejemplares representando a la comunidad Latinx en la Educación Avanzada.

Como líder de una de las organizaciones ejemplares de líderes Latinas en todo el estado, Hispanas Organized for Political Equality (HOPE), he visto de primera mano cómo la educación avanzada para las latinas tiene el poder para transformar comunidades. Dados los números demográficos, es un imperativo económico. Miremos el poder adquisitivo de los hispanos en California en el 2016, donde los hispanos contribuyeron $359,000 millones, representando el 19.5% del total estatal. Las Latinas transmiten el valor de la educación a sus hijos y mejoran el estado económico de sus familias, influyen en sus comunidades y familias para que sean activos en la democracia, e impulsan cambios transformadores

HOPE le solicita al próximo gobernador de California que se comprometa a designar a más Latinas en la junta de Regentes de la UC, la Junta Directiva de la CSU, y la Junta de Gobernadores de las Universidades Comunitarias de California, y que priorice la educación avanzada para estudiantes Latinx.

HOPE está emocionado en apoyar a la Campaña Nuestra California (Our California) la cual trabajará con el próximo gobernador para utilizar su red para identificar a Latinas talentosas con experiencia e inteligencia para cumplir con estos oficios.

Helen Iris Torres es la Directora Ejecutiva y CEO de Hispanas Organized for Political Equality (HOPE) donde realiza conferencias estatales y nacionales que educan y capacitan a más de 3,000 latinas cada año. Bajo su liderazgo, HOPE se ha convertido en una de las organizaciones ejemplares de liderazgo y defensa de mujeres en California y Estados Unidos. Ha servido en varias comisiones bajo el gobernador Gray Davis, el gobernador Arnold Schwarzenegger y el gobernador Jerry Brown. Con su apoyo a los programas de AmeriCorps hasta su influencia en la comisión “Little Hoover,” Helen ha demostrado que es una funcionaria pública probada.