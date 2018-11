La historia viral de una chica que perdió dinero en el supermercado

Hay situaciones que nos descolocan y nos dejan sin herramientas para afrontarlas de inmediato

Hay veces en las que la vida -y las personas-nos sorprenden y no siempre para bien.

Esto es lo que le pasó a una chica joven en un supermercado de España, donde vivió uno de los momentos más surrealistas de su vida y que la dejaron en shock.

Tanto es así que decidió contar “el episodio” en Twitter y no tardó en hacerse viral.

“Estoy enfurecida…ayer fui al supermercardo, estaba en la cola para pagar y se me cayeron 20 euros (unos $22 dólares) al suelo. La mujer delante de mí se agacha y los recoge. Cuando voy a darle las gracias y estiro la mano para que me los dé, me dice: “lo que se encuentra en el suelo es de quien se lo encuentra” y se fue andando. Miré a la persona que estaba detrás de mí y estaba en shock igual que yo. Me acerco nuevamente a ella y le digo, ¿me has visto cara de cajero automático? Dame mis 20 euros” , contó en el post de Twitter.

La mujer hizo caso omiso de lo que le decía la joven y continuó andando. Pero como dice el refrán, “donde las dan las toman”.

“La sigo hasta el aparcamiento, estaba andando a paso ligero escapando de mí. Cuando llegó a su auto puso sus bolsas en el suelo para abrir el auto. En este punto yo estaba muy enojada así que decidí usar su estúpida regla de “quien se lo encuentra en el suelo se lo queda”. Cogí sus bolsas de la compra y le dije, “lo que se encuentra en el suelo es de quien se lo encuentra, me di la vuelta y me fui hacia mi coche. Yo ya estaba de los nervios, pero con un sentimiento de satisfacción increíble. Cuatro filetes de ternera, dos filetes de salmón, una buena selección de quesos, huevos, leche, tres latas de atún, dos botellas de vino tinto. Pensé wow, no está mal por 20 euros, y aquí estoy tomándome una copita de vino a su salud”.

No se ha podido confirmar si la anécdota es real o no, pero está claro que se ha difundido rápidamente en redes sociales y se ha convertido en todo un fenómeno viral con miles de retweets y “me gusta”.

¿Cómo habrías reaccionado tú?