Chivas consumó su enorme fracaso en la temporada tras dejar ir el triunfo en Puebla

"No jugamos como equipo grande" afirmó Cardozo

PUEBLA, México -Tras la oportunidad que dejó ir Chivas en Puebla para meterse en la lucha por el boleto a Liguilla, el DT de los rojiblancos, José Cardozo, señaló que siempre que el Rebaño no avance a la ‘Fiesta Grande’ será un fracaso.

“Cuando no se clasifica a una Liguilla con Chivas siempre va a ser un fracaso, de eso no hay duda, porque lo que representa el club, lo que significa esta gran institución de Chivas te lleva siempre a que tengamos que pelear y no lo estamos haciendo“, apuntó el DT paraguayo.

De igual forma y, como se había pronunciado en días pasados, asumió la responsabilidad del mal momento del Guadalajara, además de considerar que el juego desplegado por su equipo no es el de un equipo grande.

“Tenemos que jugar mucho más como un equipo grande, en el segundo tiempo cedimos mucho la iniciativa y eso nos llevó a no ganar el partido. Ahora estamos mucho más lejos (de la Liguilla), lógicamente sería un fracaso (no clasificar), el único responsable sería yo, yo asumí este reto, después nosotros lógicamente adentro del vestuario hablaremos con el grupo, con todo el plantel, con todos los jugadores para que podamos seguir mejorando si queremos seguir estando en Chivas”, finalizó Cardozo.

Aunque el Rebaño mantiene una leve esperanza, la clasificación luce casi imposible.