Habrá una nueva gira de las Spice Girls, aunque hay un gran ‘pero’

Una integrante les ha dicho "no"

Aunque la noticia no llegue precisamente como una sorpresa, los fans de las Spice Girls pueden al menos dejar de contener el aliento y empezar a ahorrar para la gira internacional de estadios que la girl-band por excelencia ofrecerá este mismo verano. Y por si quedaba alguna duda, las chicas picantes se lanzarán a la carretera sin Victoria Beckham.

La confirmación oficial de esos planes que eran ya un secreto a voces -gracias a la verborrea incontenible de Mel B- se ha producido este lunes por la mañana en el programa de radio ‘This Is Heart’, en el que la propia Emma Bunton ejerce de locutora, después de que el diario The Sun compartiera en exclusiva la primera imagen de su reunión, aunque las fechas concretas de los conciertos se irán desvelando a lo largo de hoy lunes.

“¡Es muy emocionante! No puedo decir nada más, y sabes que conseguirás sonsacarme algo. Así que por favor, ni me mires porque todo se anunciará en las redes sociales a partir de las tres de la tarde”, ha asegurado la conocida como Baby Spice a su co-presentador.

Como detalle curioso, pese a no formar parte del regreso a los escenarios del grupo, Victoria se beneficiará igualmente de los ingresos que genere al contar aún con una participación importante en el imperio de las Spice Girls, según ha afirmado el periodista Dan Wootton de The Sun, añadiendo que esos ingresos podrían resultar muy oportunos para la diseñadora en vista de los millones de libras en pérdidas que se rumorea que sigue generando su marca anualmente.

Sea o no ese el caso, lo cierto es que Victoria había afirmado en un sinfín de ocasiones que estaría encantada de participar en cualquier proyecto que contribuyera a acercar el legado de ‘girl power’ o empoderamiento femenino que ellas popularizaron en su día a las nuevas generaciones, siempre y cuando no implicara cantar. Y desde luego, el llamamiento que le hacía hace unos días su antigua compañera Mel B, al vestirse de ella para su disfraz de Halloween con un cartel que rezaba: ‘No, no voy a salir de gira’ y otro que añadía: ‘Por favor, hazlo por los fans’, no parece haber surtido efecto. Tal y como se esperaba por otra parte.