Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Los amantes de la buena música mexicana podrán disfrurar de Intocable este sábado en el Dolby

Jueves 8

Festival de cine

El AFI Fest, la fiesta de cine independiente más importante de Los Angeles, comienza hoy y continúa por ocho días –hasta el 15 de noviembre– con la proyección de cintas de todo el mundo, alfombras rojas, galas, conversaciones con artistas y paneles con expertos del cine. La película que abre el festival es “On the Basis of Sex”, y la que cierra es “Mary Queen of Scots”, ambas estrenos mundiales.

Otros estrenos importantes son “Roma”, “Bird Box”, “The Kominsky Method”, “Widows”, Green Book” y “Destroyer”, que incluye una conversación con Nicole Kidman. Las funciones se realizan en los teatros TCL Chinese, Hollywood Roosevelt y el Egyptian. Hay boletos para todas las proyecciones y eventos. Consultar las condiciones y horarios en el sitio oficial. Informes (866) 234-3378 y afifest.afi.com.

Teatro latino

La actriz Alejandra Flores interpreta a Frida Kahlo en la obra “I Am Frida Kahlo!”, que se presenta en el Burnight Center Theater del Cerritos College (11110 Alondra Blvd., Norwalk). Se trata de una serie de monólogos cargados de mensajes sociales y políticos. Al mismo tiempo, la bailarina y coreógrafa Beatriz Eugenia Vásquez hará el papel del alter-ego de Frida. Las dos artistas recrearán la “verdadera historia” de la pintora mexicana a través de los reconocidos autorretratos de esta creadora. En la obra hay actuación, teatro en vivo, proyecciones digitales, canto y música. Por el lenguaje y contenido, no se recomienda para niños. Jueves y viernes 8 pm. Entrada gratuita. Informes (562) 467-5058 y cerritos.edu/theater.

Tardes de arte chino

El Moonlight Forest en el Los Angeles County Arboretum and Botanic Garden (301 N. Baldwin Ave., Arcadia) es un evento de arte en el que una serie de linternas se colocan en los jardines de este recinto para formar figuras de animales, flores exóticas y formas de leyendas chinas. Estas luces representan tres temas: naturaleza, jardín de niños y la cultura china. Este trabajo fue creado por artesanos de la provincia Sichuan de China. De miércoles a domingo. Entradas a las 5:30, 7 y 8 pm. Termina el 6 de enero. Boletos $20 a $28. Informes (626) 821-3222 y arboretum.org.

Viernes 9

Show de reggaetón

Wilmer Alicia y Samuel Gerena, mejor conocidos como los reggaetoneros Baby Rasta y Gringo, respectivamente, son considerados pioneros de este género musical, y ahora estarán en La Diosa Night Club (215 N. Brand Blvd., Glendale) para ofrecer un show. Por supuesto que cantarán sus éxitos, entre ellos “Envuelta” y “Me niegas”. 9 pm. Boletos $35; solo mayores de 21 años. Informes (818) 286-3801 y ladiosausa.com.

Día de los Muertos en UCLA

Bandas como el San Gabriel Mission Marimba Ensemble y el Conjunto Sexto Norte participan en la celebración del Día de los Muertos del Grupo Folklórico de UCLA, que tendrá lugar en el UCLA Ackerman Grand Ballroom (308 Westwood Plaza, Los Angeles). Además de música en vivo y otras actividades para toda la familia, actuará el grupo de danza que patrocina el evento. Habrá estaciones de arte, artesanías y comida gratis. 5:30 a 9 pm. Entrada gratuita.

Sábado 10

Mercado indígena

El museo Autry (4700 Western Heritage Way, Los Angeles) celebrará este fin de semana su vigésimo séptimo American Indian Arts Marketplace, un evento que incluye la venta de artículos de 200 artistas que representan más de 40 tribus. También habrá comida a la venta, shows de música, danza, actividades para niños, demostraciones de artistas y un festival de teatro corto por parte de Native Voices, la compañía residente del museo.

El sábado los visitantes podrán ver dos episodios de “Tending Nature”, una serie documental de KCET producida en colaboración con el Autry que explora cómo los indígenas de este estado han dado forma y preparado la tierra para el milenio. Sábado y domino 10 am a 5 pm. Boletos, incluida la entrada al museo, $6 a $14; gratis menores de 3 años. Informes (323) 667-2000 y theautry.org.

Festivar de arte familiar

En el evento “Art Without Walls: There’s More to Me Than What You See”, Karina Esperanza Yáñez confronta los estereotipos y y celebra su identidad en un taller inspirado en el arte de Adrian Piper. Sábado de 2 a 4 pm en la biblioteca Felipe de Neve (2820 W. 6th St., Los Angeles) y el domingo de 11 am a 1 pm en el Hammer Museum (10899 Wilshire Blvd., Los Angeles). Las familias que asistan podrán crear arte inspirado en asuntos de justicia social, literatura e exhibiciones del museo. El evento en el Hammer incluye lectura de cuentos que se realizará en las galerías. El programa en la biblioteca se realizará en inglés y en español. Se recomienda para niños de 5 años en adelante, adolescentes y adultos. Entrada gratis. Informes hammer.ucla.edu.

Música norteña

Intocable, los intérpretes de temas como “Beso”, “Prometí”, “Dame un besito”, “Eres mi droga” y su éxito más reciente, “Tu ausencia”, regresa a Los Angeles, al teatro Dolby (6801 Hollywood Blvd., Los Angeles) para presentar su Highway Tour por una sola noche. Luego, la banda de música norteña, continúa su gira por varias ciudades de Texas y por Monterey, México. 8 pm. Boletos $45 a $105. Informes (323) 308-6300 y dolbytheatre.com.

Festival de arte

Para celebrar sus 30 años de existencia, el 18th Street Arts Center (1639 18th St., Santa Monica) inaugurará un año de eventos que comienzan este fin de semana, entre ellos exhibiciones de Kenyatta AC Hinkle, Kate Johnson, Asher Hartman, Marcus Kuiland-Nazario y Amitis Motevalli. También habrá música en vivo, instalaciones de video y artistas que están trabajando en sus obras. 7 a 10 pm. Boletos gratuitos; cupo limitado. Informes 18thstreet.org.

Domingo 11

En honor a los veteranos de guerra

El Battleship IOWA Museum (250 S. Harbor Blvd., Los Angeles) celebrará el Día de los Veteranos, que en esta ocasión coincide con el aniversario cien del fin de la Primera Guerra Mundial, con el Third Annual Veterans Day Music Festival, un festejo para toda la familia que incluye actividades como bandas en vivo, DJs, comida gratis, bebidas y la exhibición de autos antiguos. Se efectuará una ceremonia oficial para marcar el fin de la guerra el 11 de noviembre de 1918. 10 am a 5 pm. Boletos $11.95 a $19.95. Informes (877) 446-9261 y pacificbattleship.com.