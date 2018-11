VÍDEO: El divertido discurso de un piloto sobre la seguridad antes de despegar

La seguridad en los aviones es muy importante para casos de emergencia, por lo que se aconseja saberse el protocolo a seguir

El vídeo del momento antes del despegue de un avión de la compañía Frontier Airlines se hizo viral.

Antes de partir rumbo a Colorado Springs, el copiloto procedió a dar las indicaciones previas de seguridad. Pero ese día optó por hacerlo de un modo distinto, no siguiendo la rutina de siempre. Su discurso fue alternativo y todo un éxito.

El asistente de vuelo, Daniel Sandberg, nada más coger el micrófono bromeó presentando a las azafatas como su esposa y su amante. Con eso ya se escucharon a los pasajeros reír. Uno de ellos se apresuró a sacar su celular y grabar el discurso, como si fuera un espectáculo cómico.

Y es que lo fue.

“Si usted decide bajarse, no podrá volver a subirse, y los paracaídas no están incluidos en el billete (hablando del chaleco salvavidas), este hermoso bikini también tiene una luz que se activa con el agua, pero no tengo ni idea de cómo funciona. Si lo averiguan no duden en explicármelo. Podrán encontrar más información sobre los chalecos salvavidas para su hijo, el que más promete, en la cartilla de seguridad. Solo hay oxígeno en las mascarillas para los que pagaron el extra de 49,99 dólares. Está prohibido encender cualquier tipo de cigarrillo a menos que, al igual que yo, estén tan calientes que enciendan todo a su paso”, fueron algunas de las frases más destacables.

Ni siquiera las azafatas pudieron aguantar la risa. Aunque intentaron mantener la compostura, cedieron al “show” como el resto de pasajeros. Lo que no se puede negar es que el copiloto consiguió captar la atención de todos los viajeros.

Sin duda, el discurso fue muy diferente al habitual que suelen dar todas las compañías, al tiempo que las azafatas nos muestran cómo ponerse el chaleco salvavidas o por dónde salir en caso de emergencia.