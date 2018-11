El fuerte viento atiza los incendios en California, donde ya hay 31 muertos

Fuertes y secos vientos volvieron a soplar con fuerza el lunes dificultando la tarea de los bomberos

El fuerte viento que sopla hoy en California dificulta las tareas de contención por parte de los bomberos y atiza los dos grandes fuegos que queman en el estado desde el jueves, que ya se han cobrado la vida de por lo menos 31 personas y donde otras 228 siguen desaparecidas.

Tras la tregua del fin de semana, en que unas condiciones meteorológicas más favorables permitieron a los bomberos avances significativos en la lucha contra los incendios, fuertes y secos vientos provenientes del interior volvieron a soplar con fuerza el lunes.

En varios puntos del estado se registran este lunes rachas de hasta 70 kilómetros por hora, que han contribuido a expandir el fuego bautizado como “Woolsey Fire”, cerca de Los Ángeles, hasta las 37.000 hectáreas con respecto a las 33.600 de la última hora del domingo.

El “Camp Fire”, por su parte, que quema en el norte del estado y ya es considerado el más devastador jamás registrado en California al haber arrasado una ciudad entera y más de 6.700 edificios, ha quemado 46.000 hectáreas, según datos del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del estado, Calfire.

Más de 4.500 bomberos luchan contra las llamas en esta zona, unos 280 kilómetros al noreste del área de la bahía de San Francisco, pero las condiciones adversas han impedido cualquier avance en las últimas 24 horas, en las que la contención del fuego se ha estancado en un 25 %.

Del total de 31 fallecidos de los que se tiene constancia hasta la fecha, 29 fueron hallados en zonas afectadas por el “Camp Fire”, lo que lo convierten en la conflagración más mortífera jamás registrada en el estado más poblado de EE.UU. junto con la de Griffith Park en Los Ángeles en 1933, cuando también hubo 29 muertos.

Los otros dos fallecidos fueron hallados en un vehículo cerca de la población de Malibú, a las afueras de Los Ángeles, que lleva evacuada desde el jueves al encontrarse dentro del perímetro del “Woolsey Fire”.

En Malibú, conocida en todo el mundo por ser el lugar de residencia de muchos famosos de Hollywood, han perdido su hogar frente a las llamas los músicos Neil Young y Miley Cyrus, según informaron hoy ellos mismos en las redes sociales.

Cyrus afirmó que su “casa ya no está en pie” pero “las memorias compartidas con familia y amigos permanecen fuertes”.

“Soy una de las afortunadas. Mis animales y el AMOR DE MI VIDA están a salvo y eso es lo único que importa ahora mismo”, dijo la actriz y cantante de 25 años en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la leyenda del rock Neil Young indicó en su portal de noticias que también “perdió” su casa por el fuego.

“California es un paraíso para todos nosotros. Un regalo. Estamos tristes de no ser capaces de defenderla frente a la ira de la Madre Naturaleza”, aseguró el conocido autor de “Rockin in the free world”, de 73 años.

Otros famosos como Kim Kardashian West, el director de cine Guillermo del Toro y la actriz y música Lady Gaga han tenido que ser evacuados en los últimos días por la proximidad del incendio.

Las evacuaciones masivas tanto en el norte como en el sur del estado (unas 250.000 personas en total siguen sin poder regresar a sus casas) han sido aprovechadas por algunos ladrones para entrar a robar en los hogares vacíos, especialmente en el caso del incendio que quema en el norte, informó la Policía.

En declaraciones a los medios, el alguacil del condado de Butte, Kory Honea, avisó de que, pese a lo caótico de la situación, su oficina “investigará para poder identificar y arrestar” a los autores de los robos.

Por su parte, el gobernador de California, Jerry Brown, pidió formalmente al presidente Donald Trump una declaración de “desastre mayor”.

En caso de ser concedida, la declaración ofrecería a los afectados por los fuegos ayuda financiera del Gobierno federal para alojamiento, desempleo, gastos legales y tratamiento psicológico.