Muere Stan Lee, cocreador del Universo Marvel, a los 95 años

Spider-Man, Ironman y compañía, se han quedado huérfanos

Stan Lee, el hombre que cocreó el universo de Marvel Comics falleció este lunes a los 95 años.

La hija del legendario editor de historietas confirmó a TMZ el deceso de uno de los grandes personajes de la cultura pop en la actualidad. De acuerdo con el popular sitio de entretenimiento una ambulancia llegó a la casa de Lee en Hollywood Hills y lo trasladó al Centro Médico Cedars-Sinai de California, donde más tarde murió.

Las afecciones en la salud de Stan Lee eran múltiples en los últimos años. Había pasado por un golpe de neumonía y tenía problemas de vista. Su esposa había fallecido recientemente.

Lee fundó Marvel junto a Jack Kirby en 1961 de la mano de los Fantastic Four. Después vinieron emblemas como Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man y The Avengers.

Las creaciones de Stan Lee detonaron el Universo Marvel que en cine se ha convertido en la franquicia más rentable de su historia. En todas las películas que se han producido el “padre” de las criaturas ha aparecido en un cameo.

En el mundo hay gran pesar por la noticia:

😢😥😭😭😭

Gracias por las Maravillosas historias que nos diste, él mejor regalo que nadie en la Tierra nos pudo dar, gracias a tus Súper Héroes en los COMICS que nos hacia soñar con ser Héroes, tener Poderes, y al Mundo Ayudar. "Nunca te Vamos a Olvidar"🙇🏼

RIP Stan Lee! 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/gzWuym5Oq2— Hombre de Maiz🇬🇹🎮📺 (@ChapinGeek) November 12, 2018

Nos ha dejado una leyenda, muchas gracias por cada aventura y cada lágrima impregnada en cada comic tuyo 😭❤️🙏🏻 #RIP_Stan_Lee pic.twitter.com/Ij60xpx0BJ— Erick Vite (@Erickvite7u7) November 12, 2018

Tus historias serán siempre recordadas. RIP Stan Lee pic.twitter.com/IUqC0XJaxr— mai (@mai_j410) November 12, 2018