“Chicharito” les “pinta dedo” a sus detractores antes de que lo ataquen

View this post on Instagram

Nunca huyas del aburrimiento porque es huir de uno mismo. Aburrirse es una oportunidad para el autoconocimiento. Aprovéchalo y disfrútalo! (Y pa los graciosos que comenten algo sobre algún parecido entre el árbol y yo pues 🖕🏽) ••••••• Never run away from boredom because it’s like running away from yourself. Getting bored is an opportunity for self knowledge, embrace it and enjoy it!