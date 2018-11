Encuentran cadáver de joven inmigrante dentro de una maleta

La policía colombiana investiga las circunstancias del homicidio

Como un inmigrante venezolano fue identificado el cadáver del joven hallado dentro de una maleta cerca del Barrio Villa Helena, en Bogotá, Colombia.

Según el diario venezolano El Clarín, Wander Yanel López Contreras tenía 19 años, llevaba 8 meses en Colombia trabajando como limpiador de carros y vivía con unos amigos quienes no reportaron su desaparición. La policía colombiana investiga las circunstancias de la muerte.

El cuerpo fue identificado nueve días después de que el 31 de octubre la policía recibiera la denuncia sobre una maleta que había sido arrojada desde un carro, cerca del cauce al río Tunjelito. Al abrirla, fue hallado un cadáver de un joven.

Una fuente policial destacó que lo “amigos” de López no reportaron su ausencia en la residencia desde el pasado 31 de octubre.

Desde Venezuela, la señora Erika Contreras, madre de la víctima, dijo que el joven emigró huyendo de la crisis económica. “Él se vino tres meses después que mi hijo mayor había llegado a Bogotá, lo hizo al ver que nuestro país no había comida, no hay trabajo, y si lo hubiera no se ganaba ni para comer (…) Mi hijo quería salir adelante, quería ser alguien en la vida, estaba reuniendo dinero para eso”.

Además la familia manifestó no contar con los recursos para trasladar el cuerpo de regreso a Venezuela.

Desde la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, ungido por Hugo Chávez en su lecho de muerte, Venezuela ha estado sumida en la peor crisis inflacionaria, institucional y de exilio en la historia de América.