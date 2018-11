Mhoni Vidente asegura que “Chicharito”es víctima de brujería de una exnovia

La astróloga cubana le manda una lista de recomendaciones al futbolista mexicano para revertir el "mal de ojo"

Javier “Chicharito” Hernández es víctima de brujería por parte de una de sus exnovias españolas, así lo aseguró la astróloga cubana Mhoni Vidente.

Durante su intervención en el programa “Hoy” de Televisa y que conducen entre otros Galilea Montijo y Andrea Legarreta, Monhi Vidente aseguró que “alguien” el “mal del ojo” al delantero mexicano, quien actualmente milita con el West Ham United en la Premier League de Inglaterra.

Según Monhi, “Chicharito”es un jugador con suerte, pero cuando le quitas es le empieza a ir mal en casi todos los aspectos y casualmente esta temporada Hernández Balcázar no la está pasando nada bien, pues apenas lleva dos goles con los “Hammers” en la liga inglesa, un virus lo mantuvo alejado de las canchas y le hizo perder titularidad, además de que ha sido relegado de la Selección Mexicana.

Pero a palabras de la astróloga, todo esto tiene una explicación y se llama Lucía Villalón o Andrea Duro.

“Trae la suerte volteada. Alguien le hizo un mal de ojo. Fue una de las españolas con las que estuvo saliendo que le hizo brujería para que le fuera mal”, aseguró la vidente.

Monhi también le mandó un consejo al exjugador del Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.

“Señores, nunca prometan lo que no es. Si tú tienes una pareja no le prometas que se van a casar y no lo hagas, porque luego se ofenden y empiezan a hacer sus rituales”, dijo la astróloga.

Para revertir la situación hay que “volver a rezar, estar en paz, pedirle a la Virgen María y no hablar de sus planes”, concluyó.

A partir del minuto 4:40 se puede ver y escuchar la parte en la que Mhoni Vidente se refiere a “Chicharito”.