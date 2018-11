¿A qué deben poner atención inmigrantes al aplicar por naturalización ante nuevas políticas de USCIS?

Expertos explican si la "carga pública" y la emisión de NTA afectan a quienes buscan obtener certificado de ciudadanía

Los tiempos de procesos, las negativas de beneficios y mayores limitantes para la exención de tarifas son tres aspectos que podrían afectar a inmigrantes al momento de aplicar por su naturalización.

Aunque no ha habido una reforma migratoria en el Congreso, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) está implementando algunos cambios en las reglas, confirmó José León, abogado supervisor de la Unidad de Naturalización de Catholic Migration Services (CMS), que organiza su último taller del año para asesorar a quienes buscan ser ciudadanos de los Estados Unidos.

“Los oficiales son más estrictos al momento de revisar las peticiones… Están revisando que las personas hicieron una solicitud apropiada de su ‘green card’; están tratando de verificar que no haya errores por parte de USCIS”, indicó León, quien consideró que esto podría ser negativo para algunos inmigrantes, aunque no haya sido su problema originalmente. “No es un problema de USCIS, es un problema de inmigrantes”.

Agregó que hay más referencias a tribunales de inmigración con la política de Notificaciones de Aparición (NTA, en inglés), la cual permite a oficiales migratorios iniciar proceso de deportación a quienes niegue cualquier beneficio, pero esto no necesariamente afectará a Residentes Permanentes Legales.

“En el proceso de naturalización si alguien es inelegible para ser naturalizado podría haber una negación del proceso”, apuntó. “Es un poco diferente si usted es deportable de Estados Unidos, porque tiene que haber una prueba de que no puede continuar siendo titular de una tarjeta verde y definitivamente no está disponible para la naturalización, entonces habrá un procedimiento de eliminación”.

Algunas causas para que eso ocurra son haber cometido algún delito y no haberlo reportado, no pagar los impuestos o demostrar que esa obligación no aplica por el bajo nivel de ingresos, apuntó Chloe Moore, coordinadora en Naturalización de CMS, por ello acotó que es importante que las personas interesadas informen a detalle sobre su pasado en los EEUU.

“Les preguntamos todo acerca de su pasado, por ejemplo si estuvieron casado o son divorciados, les preguntamos de sus hijos. Les preguntamos todo aquello que USCIS podría preguntarles, desde que llegaron a EEUU hasta ahora”, explicó Moore. “Preguntamos sobre su historia criminal; sobre sus viajes, cuántas veces han salido del país… esas son las tres áreas más importantes… otra son los impuestos”.

Annamaria Santamaria, del Programa Pro Bono de Abogados de Nueva York para el Interés Publico (NYLPI, en inglés), explicó que por esa razón las personas que desean participar en el taller que ayudará a llenar y presentar correctamente el Formulario N-400 deben hacer una cita llamando al 212-225-4400, para tener una entrevista previa y los abogados decidan si el caso es viable o no.

“Por ello les pedimos que llamen a la línea telefónica”, apuntó Santamaria, quien aclaró que al taller del 1 de diciembre en Brooklyn cualquier persona podrá pedir informes o solicitar ayuda, pero es mejor llamar para concretar una cita.

Moore reconoció que las aplicaciones podrían tardar hasta 21 meses en obtener una respuesta, aunque hay personas que en un año logran su documento de naturalización.

USCIS indica que aumentaron las solicitudes de naturalización, ya que en el año fiscal 2017 se reportaron 970,000 con un 89.2% de aprobación, mientras que en 2018 fueron 1,053,000 y un 89.9% de aprobación.

El problema de la “carga pública”

Aunque la política de carga pública no es vigente todavía, ya que se encuentra en etapa de recibir comentarios públicos –la cual termina el 10 de diciembre–, los abogados deben adelantarse a sus posibles implicaciones.

En el caso de naturalización, indicó el abogado León a pregunta expresa, las afectaciones podrían ser mínimas, pero hay una a destacar: el beneficio por exención de pago de los $725 dólares del trámite, $640 para la solicitud y $85 dólares para la fotografía y huellas dactilares.

“La ‘carga pública’ no aplicaría para naturalización, pero ellos (USCIS) quiere limitar la exención de pago para aquellas personas que reciben beneficios públicos”, apuntó el experto, luego de explicar que hay dos formas en que un inmigrante puede obtener dicho beneficio: al pedir la exención total de las tarifas o una reducción del pago.

“Para entender eso, habría que explicar lo que es la exención de tarifas… USCIS entiende que algunas personas no pueden cubrir los $725 dólares, entonces dan esas opciones”, precisó.

Si alguien busca reducir el costo deberá presentar pruebas de que su ingreso es menor al 50 o 60 por ciento del nivel de pobreza, lo cual sólo es posible demostrar con reportes de impuestos, incluso si no se han pagado.

“Cuando quieres convertirte en ciudadano, USCIS quiere conocer todo tu historial de impuestos desde que te convertiste en Residente Permanente… Si no pagaste impuestos debes demostrar con un documento de IRS (Oficina de Recaudación de Impuestos)”, acotó Moore, quien expuso que hay personas cuyos ingresos son tan bajos que pueden evitar el pago de impuestos, pero deben demostrarlo ante la autoridad.

Un esfuerzo de muchos

Ayudar a inmigrantes a lograr su sueño de ser ciudadanos de EEUU es una tarea complicada y requiere de decenas de personas, desde voluntarios en temas de logística hasta los abogados “pro bono” de reconocidas firmas.

“Hay definitivamente mucha gente detrás de escena haciendo que esto pase, incluso en los talleres… en el último, sólo en el talles ayudaron unas 55 personas”, expuso Santamaria en referencia al evento de julio en LaGuardia Community College, en Queens, donde se atendió a 65 inmigrantes.

“De esas personas, 44 lograron llenar sus formularios… tuvimos 28 personas que pidieron ayuda para exención de tarifa… nos ayudaron 24 abogados”, indicó.

Para el evento del 1 de diciembre habrá expertos de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP; Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, y voluntarios de Goldman Sachs.

Importante

Los anteriores consejos aplican a inmigrantes de cualquier parte de los Estados Unidos, pero para quienes viven en la Gran Manzana y quieren obtener la ayuda de Servicios de Migración Católica y NYLPI, deberán: