A Victoria Ruffo ‘le vale’ Eugenio Derbez

La actriz ya no quiere que le pregunten por su ex

Victoria Ruffo está cansada de que le pregunten por Eugenio Derbez y así se lo dejó saber a la prensa que la cuestiona sobre su expareja y padre de su hijo José Eduardo Derbez.

“¡Ay, no! ¡A mí me vale pero toneladas! ¡A ustedes (los medios) no!” dijo la protagonista de “La Malquerida” en declaraciones captadas por el programa “De primera mano”.

Ruffo, que tiene un gran grupo de fans, dice que le han reclamado por hablar del tema.

“Luego me regañan a mí mis niñas de Twitter, que ellas sí me quieren mucho, me dicen: ‘¡Ya!’“, añadió.

“José Eduardo tiene 26 años, ¡ya! Mis otros hijos, Anuar y Vicky tienen 14, o sea ya pasó (Eugenio Derbez) a la historia, ya, ya”.

Ruffo dice no guardarle rencor a Derbez, pero ya es tema superado y cada quien tiene su vida.

“Cada quien su vida, yo siempre deseo el bien a toda la gente, a todo mundo que les vaya bonito. Admiro que les vaya bien, respeto las carreras de todo mundo“, aseguró.