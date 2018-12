Mujer denuncia a Hilton, asegura que empleado la filmó en la ducha y luego la extorsionó

La mujer denunciante no fue la única víctima, supuestamente hubo más huéspedes afectados

Una mujer de Chicago está demandando al operador del hotel Hilton Worldwide por $100 millones de dólares, afirmando que un empleado grabó imágenes de ella sin su consentimiento y las utilizó en un intento de extorsión.

La mujer, que pidió permanecer en el anonimato, contó a Abc News que un empleado del Hampton Inn and Suites en Albany, Nueva York, usó una cámara oculta para grabarla en la ducha durante el verano de 2015 y trató de chantajearla con las imágenes a principios de este año.

“Fue como si me hubiera atropellado un camión. Simplemente me dejó sin aliento. No tengo idea de quién tomó el video”, dijo la mujer a “Good Morning America” ​​en una entrevista.

Según contó, las imágenes se tomaron en julio de 2015, pero no se enteró hasta septiembre, cuando alguien subió el video a un sitio web pornográfico y le envió el enlace por correo electrónico.

Recibió otro correo electrónico de la misma dirección más tarde esa noche, prometiendo exponer el video, así como su nombre completo, la escuela y el lugar de trabajo, a menos que ella enviara imágenes de ella desnuda, según la demanda.

El sospechoso le escribió un correo electrónico posterior, de acuerdo con los informes, que decía esto:

“Soy un pervertido. No lastimo a nadie. Me gusta mirar. No tengo que preocuparme por mí. Solo me gusta mirar y luego pasar a la siguiente. Es lo más caliente. No hay necesidad de mostrar tu cara. Luego, desaparezco y elimino los videos para siempre antes de que lleguen a nadie más “.

La víctima no respondió y el presunto extorsionador comenzó a distribuir el video a conocidos de la mujer y amenazó con enviarlo más ampliamente cuando ella se negó a pagarle $2,000 dólares por adelantado y $1,000 dólares por mes durante todo un año, según la demanda.

El video se publicó en al menos una docena de sitios de pornografía y, según declara, se ha visto obligada a buscar continuamente publicaciones adicionales de la grabación para que pueda solicitar su eliminación.

Ahora, ella está demandando a Hilton Worldwide, incluidos sus varios socios de franquicia, por angustia emocional, y está acusando a la compañía de negligencia.

Su abogado aún no ha identificado la “identidad precisa” del sospechoso, pero están responsabilizando al hotel porque el sospechoso obtuvo el nombre de la mujer y otra información personal a través de sus registros, según la demanda.

Su abogado, Roland Christiansen, afirma que hay imágenes de otro huésped de la misma habitación al que también se grabó.

“Hemos visto evidencia de que hay al menos otro video”, dijo Christiansen. “Tenemos pruebas, no hemos visto todos los otros videos, pero tenemos razones para creer que hay una cantidad significativa de otros vídeos y que esta habitación en la que se alojó mi cliente se usó repetidamente para filmar a personas durante un período prolongado“.

Un portavoz del Hampton Inn and Suites Albany-Downtown informó de que el hotel planea trabajar con las autoridades para investigar el asunto.

“La seguridad de nuestros huéspedes es nuestra máxima prioridad”, dijo el vocero en un comunicado. “Continuaremos trabajando con las autoridades para descubrir al perpetrador y ver si él / ella es responsable”.