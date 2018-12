Detienen en México a dos estadounidenses con una pistola grabada con la imagen y las frases del Chavo del 8

"Se me chispoteó"

El legado de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” se ha mantenido en sus programas que se siguen transmitiendo en la televisión y en un gran catálogo de productos que se comercializan por toda América Latina, lo que nunca hubiera imaginado el comediante mexicano es que la imagen de su personaje favorito terminara en una pistola en poder de un presunto criminal.

Esta semana la policía mexicana detuvo a dos ciudadanos estadounidenses implicados en un tiroteo en Culiacán, Sinaloa. Lo que se llevó gran parte de la atención fue que los detenidos tenían en su poder una pistola con la imagen del “Chavo del 8”.

Los oficiales detuvieron a los sospechosos en una camioneta Tacoma y les incautaron el arma con los motivos animados grabados en la cacha.

“Se me chispoteo” y “Es que no me tienen paciencia”, frases emblemáticas de los libretos de Chespirito estaban grabados también en la pistola cuya imagen recorrió rápidamente los noticiarios de México.

Kevin “N”, de 25 años y Hernán “N” de 27 años, están detenidos y quizás pronto sean conocidos como Los Caquitos, Chompiras y Botija.