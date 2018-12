¿Juan Gabriel está vivo o no? Proponen a imitador hacerse pasar por el cantante

"El Divo de Juárez" supuestamente regresaría a la vida pública el 15 de diciembre de este año

¿Juan Gabriel está vivo o no? es la pregunta que muchos fans de “El Divo de Juárez” se hacen desde que se suscitó la polémica de que el cantante había fingido su muerte.

De acuerdo a uno de sus ex representantes, el intérprete de “Te sigo amando” regresaría a la vida pública el 15 de diciembre y hasta han habido “pruebas” de que Juan Gabriel está viviendo en el estado de Morelos en México.

Ahora ha salido Eduardo Jahuey, imitador del cantante, a declarar que le propusieron hacerse pasar por el famoso para continuar con la farsa.

“Fue mi ex manager, al cabo que ya nos divorciamos, obviamente, artísticamente. Me quisieron hacer la propuesta de hacerme unas fotos de espalda, de lado, grabarme cantando, en la casa de ustedes en las bohemias que hacemos de repente. Obviamente, un video de lejos para hacerlo pasar [por el cantante], ahorita, que está tan en boga lo de Juan Gabriel”, dijo el imitador al programa “Todo para la mujer” de Radio Fórmula.

“Me hizo la propuesta, que obviamente le hicieron a él porque tiene conexión con la gente que sacó este tipo de noticia tan desagradable [que Juan Gabriel está vivo]”, aseguró.

“No me presto a ese tipo de cosas; llevo 24 años [de trayectoria], vengo de una familia de artistas. No lo haría. Estoy agradecidísimo con el señor Juan Gabriel. Personalmente, me dio la bendición [para imitarlo] hace muchos años en el Palenque de Texcoco. Entonces, jamás lo haría, no me prestaría a eso”.