Luka Modric aclara que nadie le ha regalado nada

El delantero croata conquistó este lunes el Balón de Oro, superando por primera vez a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

El croata Luka Modric habló sobre el gran momento que está pasando a nivel personal, luego de un 2018 lleno de premios, los cuales asegura han sido fruto del trabajo a lo largo de vario años.

“El camino ha sido largo y duro, pero por eso mismo me hace más feliz todo lo que me está pasando ahora. Todos los reconocimientos, como el FIFA World Player o el Balón de Oro, saben mejor cuando eres consciente de que nadie te ha regalado nada. A mí nadie me ha regalado nada. Todo lo he conseguido a base de trabajar”, comentó el futbolista del Real Madrid a la revista GQ.

Además del Balón de Oro, Modric ha obtenido este año el premio The Best de la FIFA, el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial de Rusia y el de Mejor jugador del año de la UEFA.

“Me hace feliz que la gente haya reconocido por fin todo lo que he conseguido en mi carrera deportiva. Aunque es verdad que he tenido que ganar muchas cosas para que sucediera, ganar tres Champions seguidas y llegar con un país tan pequeño como Croacia a la final del Mundial, que era algo casi inimaginable. Sólo entonces otros se han dado cuenta de que el futbol no es sólo goles, goles y goles”, agregó.

Modric dio fin a una hegemonía impuesta por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes desde 2008 se habían repartido el Balón de Oro.